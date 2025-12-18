Будет ли снег на Рождество: чего ждать от погоды 25 декабря

На календаре остается все меньше дней до рождественских праздников, а за окном продолжается затяжная осень. Подобная погода была в Украине и в прошлом году.

О том, готовиться ли украинцам к снежной метели на Сочельник и на Рождество рассказала в комментарии для NV синоптик Наталья Птуха, пишет 24 Канал.

Какой будет погода на Рождество?

По словам Птухи, уже со следующей недели в Украине ожидается очередная волна похолодания, однако без резких перепадов температур. Синоптик рассказала, что следующая неделя обещает быть по-зимнему прохладной, ведь в дневные и ночные часы температура воздуха все же может опускаться ниже нуля.

Впрочем, пока что снежного покрова на Рождество синоптики пока не прогнозируют.

По словам специалиста Укргидрометцентра, в прошлом году на Рождество существенных осадков также не наблюдалось. Зато тогда в большинстве регионов был туман, а Юг страны накрыл дождь. Так, дневная температура держалась в пределах 0...+7 °C.

В то же время нынешний аномально теплый декабрь в Украине объясняют поступлением теплых воздушных масс из южных широт. Нельзя забывать и о глобальных климатических изменениях и потеплении последних десятилетий.

Какой прогноз погоды на ближайшие дни?