Як довго будуть морози та чи чекати на потепління: відповідь синоптикині

Погода в Україні ще щонайменше у найближчі два тижні ще залишатиметься морозною, відчутного потепління поки не буде.

Таку інформацію розповіла черговий синоптик Волинського обласного гідрометеорологічного центру Світлана Дриганюк. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Скільки ще будуть морози?

За словами синоптикині, найближчим часом погоду визначатиме область підвищеного тиску, а повітряні маси надходитимуть зі сходу та північного сходу, і поки тепла не передбачається.

Синоптична ситуація складається так, що найближчим часом, тобто до кінця цього тижня та протягом наступного тижня тепла та значного потепління не очікуємо, тому що погоду буде зумовлювати переважно область підвищеного тиску,

– пояснила вона.

Температурні показники у нічні години до кінця поточного тижня коливатимуться в межах від 14 до 18 градусів морозу, у денний час очікується від 5 до 10 градусів морозу.

Але уночі у четвер, 15 січня, холод частково відступить, вночі очікується від 8 до 11 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів покажуть від 0 до 6 градусів морозу.

Також пройде помірний, а подекуди навіть значний сніг. Водночас Світлана Дриганюк уточнила, що здебільшого опади очікуються саме у нічний час, удень вони будуть незначними.

Якою буде погода наступного тижня?

Синоптикиня також додала, що в Україні в період з 19 по 25 січня, тобто наступного тижня, погода також буде морозною. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів морозу.

Водночас температурні показники протягом дня будуть в діапазоні від 5 до 10 градусів морозу. Загалом погода буде сухою, лише подекуди можливі незначні опади у вигляді снігу.

Чи можливе потепління?