Как долго будут морозы, и ждать ли потепления: ответ синоптика

Погода в Украине еще как минимум в ближайшие две недели еще будет оставаться морозной, ощутимого потепления пока не будет.

Такую информацию рассказала дежурный синоптик Волынского областного гидрометеорологического центра Светлана Дриганюк. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

Сколько еще будут морозы?

По словам синоптика, ближайшее время погоду будет определять область повышенного давления, а воздушные массы будут поступать с востока и северо-востока, и пока тепла не предвидится.

Синоптическая ситуация складывается так, что в ближайшее время, то есть до конца этой недели и в течение следующей недели тепла и значительного потепления не ожидаем, потому что погоду будет предопределять преимущественно область повышенного давления,

– объяснила она.

Температурные показатели в ночные часы до конца текущей недели будут колебаться в пределах от 14 до 18 градусов мороза, в дневное время ожидается от 5 до 10 градусов мороза.

Но ночью в четверг, 15 января, холод частично отступит, ночью ожидается от 8 до 11 градусов мороза, в течение дня столбики термометров покажут от 0 до 6 градусов мороза.

Также пройдет умеренный, а местами даже значительный снег. В то же время Светлана Дриганюк уточнила, что в основном осадки ожидаются именно в ночное время, днем они будут незначительными.

Какой будет погода на следующей неделе?

Синоптик также добавила, что в Украине в период с 19 по 25 января, то есть на следующей неделе, погода также будет морозной. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов мороза.

В то же время температурные показатели в течение дня будут в диапазоне от 5 до 10 градусов мороза. В целом погода будет сухой, лишь местами возможны незначительные осадки в виде снега.

Возможно ли потепление?