Місцями сніги та зливи, а подекуди – до 18 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на тиждень

Погода в Україні протягом найближчого тижня буде нестійкою. Через більш активні атмосферні процеси очікуються коливання температури та значні дощі.

Також подекуди можливі шквали вітру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде протягом тижня?

У понеділок, 17 листопада, у північних, центральних, східних та західних областях пройдуться дощі. Вітер буде змінних напрямків, швидкістю до 12 метрів за секунду, місцями можливі шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла, протягом дня стовпчики термометрів покажуть від 9 до 14 градусів тепла. У південних областях і на Прикарпатті буде до 18 градусів тепла.

У вівторок, 18 листопада, опади пройдуть у західних, центральних та північних областях. У південно-західних областях можливий туман. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 13 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме від 5 до 11 градусів тепла, у західних областях буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень буде від 12 до 17 градусів тепла, у північних і західних областях буде до 7 градусів.

У середу, 19 листопада, у центральних, північних, західних та Одеській області пройдуть дощі, у північно-західних областях – з мокрим снігом. Вітер буде змінний, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря розподілиться нерівномірно. У нічні години температура повітря буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла у західних і північних регіонах, і від 4 до 11 градусів тепла у решті областей.

Удень у західних та північних областях температура коливатиметься від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Загалом вдень буде від 5 до 11 градусів тепла. На півдні та у Криму пригріє до 18 градусів.

У четвер, 20 листопада, у центральних, південних, північних та східних областях пройдуть дощі. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, але на Лівобережжі можливі пориви до 20 метрів за секунду.

Температура у нічні години становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла у західних та північних областях, вдень буде від 0 до 5 градусів тепла. На решті територій протягом доби буде від 3 до 10 градусів тепла.

У п'ятницю, 21 листопада, опадів здебільшого не буде. Вночі та вранці подекуди у центральних та південних областях можливий туман. Вітер буде змінних напрямків і рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря коливатиметься від 0 до 6 градусів тепла. У північних та західних областях вона подекуди впаде до 5 градусів морозу. Вдень буде від 2 до 8 градусів тепла, на півдні й Криму – до 14.

У суботу, 22 листопада, опади будуть у західних та північних областях, подекуди з мокрим снігом, на дорогах можлива ожеледиця. Також попереджають про туман. Вітер буде змінний, швидкістю до 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде від 2 до 8 градусів тепла, а вдень – від 8 до 13 градусів тепла. У північній частині та Криму пригріє до 16 градусів. У північно-західних областях буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У неділю, 23 листопада, вночі у східних та південних областях пройдуть дощі.. Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Водночас на Лівобережжі можливі шквали.

Згідно з прогнозом, у нічні години температура повітря коливатиметься у діапазоні від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 6 градусів тепла.

Які прогнози були раніше?