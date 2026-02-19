До +12 градусів в одних регіонах і морози в інших: прогноз погоди в Україні на 20 лютого

Погода у п'ятницю, 20 лютого, в областях України буде хмарною та подекуди з проясненням. У більшості регіонів пройдуть опади. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

У деяких регіонах України буде плюсова температура. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Дивіться також "На основі досвіду цієї зими": Україна підготує план на наступний опалювальний сезон

Якою буде погода в Україні 20 лютого?

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, у більшості центральних областей, а вдень і в східних регіонах прогнозують помірні опади, переважно у вигляді снігу.

У північних областях місцями можливий невеликий сніг, тоді як на решті території країни істотних опадів не передбачається. На дорогах, окрім південного сходу та Закарпаття, місцями утвориться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту. Вітер буде переважно північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, у південно-східній частині країни – південно-західний.

Температура повітря вночі становитиме 4 – 10 градусів морозу, у північних областях похолодає до 15 градусів нижче нуля. Вдень очікується 1 – 6 градусів морозу. На Закарпатті, півдні та південному сході вночі прогнозують від 2 градусів тепла до 4 градусів морозу, вдень – 1 – 7 градусів тепла, а в Криму стовпчики термометрів можуть піднятися до 12 градусів тепла.

Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу.

Якою буде температура у регіонах?

Київ -4...-2

Ужгород +3…+5

Львів -3...-1

Івано-Франківськ -3...-1

Тернопіль -4...-2

Чернівці -3...-1

Хмельницький -4...-2

Луцьк -4...-2

Рівне -4...-2

Житомир -4...-2

Вінниця -4...-2

Одеса +3…+5

Миколаїв +3…+5

Херсон +4…+6

Сімферополь +9...+11

Кропивницький -3...-1

Черкаси -4...-2

Чернігів -5...-3

Суми -5...-3

Полтава -4…-2

Дніпро +2…+4

Запоріжжя +4…+6

Донецьк +2…+4

Луганськ -3…-1

Харків 0…-2



Погода в Україні на 20 лютого / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчим часом?