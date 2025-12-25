Укр Рус
Сніг і морози накриють майже всю Україну: прогноз погоди на 26 грудня
25 грудня, 17:45
Сніг і морози накриють майже всю Україну: прогноз погоди на 26 грудня

Юлія Харченко

Погода в у п'ятницю, 26 грудня, буде холодною, подекуди з морозами до мінус 13 градусів. У різних областях України прогнозують сніг та ожеледицю на дорогах.

В Україну повертається зимова погода. Про це пише 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Якою буде погода 26 грудня?

За прогнозами синоптиків, впродовж 26 грудня повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7 – 12 метрів за секунду. Вночі у північних областях та вдень по всій території України, крім Закарпаття, очікуються на пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, що буде зумовлювати хуртовини. 

Внаслідок збільшення хмарності мороз дещо послабшає, тому найближчої ночі температура буде від 4 до 9 градусів морозу. У Карпатах та на Прикарпатті до 13 градусів морозу. Натомість денні максимуми по всій території країни будуть сягати до 5 градусів морозу.

Погоду по території України буде по справжньому зимовою, адже атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо, у нічні години у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень по всій території України крім крайнього заходу сніг, 
– йдеться у повідомленні.

Яка температура буде в обласних центрах? 

  • Київ 0...-2;  
  • Ужгород -3…-1;
  • Львів -3…-1;
  • Івано-Франківськ -3…-1;
  • Тернопіль -3…-1;
  • Чернівці -3…-1;
  • Хмельницький -3…-1;
  • Луцьк 0...-2;
  • Рівне 0...-2;
  • Житомир -3…-1;
  • Вінниця -3…-1;
  • Одеса -1…+1;
  • Миколаїв -1…+1;
  • Херсон 0...-2;
  • Сімферополь -1…+1;
  • Кропивницький -1…+1;
  • Черкаси -1…+1;
  • Чернігів -3…-1;  
  • Суми -3…-1;
  • Полтава -3…-1;
  • Дніпро -3…-1;
  • Запоріжжя 0...-2;
  • Донецьк -4…-2;
  • Луганськ -5…-3;
  • Харків -4…-2.


Прогноз погоди в Україні на 26 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що прогнозували раніше?

  • В країну попрямують атмосферні фронти з північного сходу, які вдень дістануться практично до всіх областей, крім західних. Вони принесуть сніг, який  утворить певний покрив, передусім на лівобережжі Дніпра і, частково, у центральних регіонах,

  • Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 до 8 градусів морозу, у Карпатах і на Прикарпатті вона знизиться до 11 градусів морозу. Протягом дня, за її словами, буде від 0 до 5 градусів морозу.