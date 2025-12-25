Сніг і морози накриють майже всю Україну: прогноз погоди на 26 грудня
Погода в у п'ятницю, 26 грудня, буде холодною, подекуди з морозами до мінус 13 градусів. У різних областях України прогнозують сніг та ожеледицю на дорогах.
В Україну повертається зимова погода. Про це пише 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
Якою буде погода 26 грудня?
За прогнозами синоптиків, впродовж 26 грудня повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7 – 12 метрів за секунду. Вночі у північних областях та вдень по всій території України, крім Закарпаття, очікуються на пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду, що буде зумовлювати хуртовини.
Внаслідок збільшення хмарності мороз дещо послабшає, тому найближчої ночі температура буде від 4 до 9 градусів морозу. У Карпатах та на Прикарпатті до 13 градусів морозу. Натомість денні максимуми по всій території країни будуть сягати до 5 градусів морозу.
Погоду по території України буде по справжньому зимовою, адже атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо, у нічні години у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень по всій території України крім крайнього заходу сніг,
– йдеться у повідомленні.
Яка температура буде в обласних центрах?
- Київ 0...-2;
- Ужгород -3…-1;
- Львів -3…-1;
- Івано-Франківськ -3…-1;
- Тернопіль -3…-1;
- Чернівці -3…-1;
- Хмельницький -3…-1;
- Луцьк 0...-2;
- Рівне 0...-2;
- Житомир -3…-1;
- Вінниця -3…-1;
- Одеса -1…+1;
- Миколаїв -1…+1;
- Херсон 0...-2;
- Сімферополь -1…+1;
- Кропивницький -1…+1;
- Черкаси -1…+1;
- Чернігів -3…-1;
- Суми -3…-1;
- Полтава -3…-1;
- Дніпро -3…-1;
- Запоріжжя 0...-2;
- Донецьк -4…-2;
- Луганськ -5…-3;
- Харків -4…-2.
Прогноз погоди в Україні на 26 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що прогнозували раніше?
В країну попрямують атмосферні фронти з північного сходу, які вдень дістануться практично до всіх областей, крім західних. Вони принесуть сніг, який утворить певний покрив, передусім на лівобережжі Дніпра і, частково, у центральних регіонах,
Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 до 8 градусів морозу, у Карпатах і на Прикарпатті вона знизиться до 11 градусів морозу. Протягом дня, за її словами, буде від 0 до 5 градусів морозу.