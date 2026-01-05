Ожеледиця та туман майже по всій Україні: у яких регіонах повідомили про небезпеку

Майже в усіх областях України у вівторок, 6 січня, очікується ожеледь. У відповідних областях оголосили підвищений рівень небезпеки.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Сильний нічний мороз та опади по всій Україні: прогноз погоди на 6 січня

У яких областях підвищений рівень небезпеки?

За даними синоптиків, 6 січня у центральних, східних, більшості північних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь, а у більшості північних, центральних, Одеській і Чернівецькій областях туман, видимість 300 – 500 метрів. На дорогах, крім півдня країни, ожеледиця.

У відповідних регіонах оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

У яких регіонах чекати негоду 6 січня / Фото Укргідрометцентру

На Київщині та у столиці очікується сніг уночі, а вдень мокрий сніг та туман. На дорогах ожеледиця. Температура по області вночі 9…14 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла; у Києві вночі близько 10 градусів морозу, вдень 0 – 2 градуси морозу.

"Через негоду можуть бути проблеми з транспортом, світлом чи роботою комунальників. Тому водіям рекомендуємо тримати дистанцію і не робити різких маневрів. А пішоходам – взувати зручне взуття та не поспішати", – зазначили рятувальники.

Де в Україні відступлять морози?