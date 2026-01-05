Ожеледиця та туман майже по всій Україні: у яких регіонах повідомили про небезпеку
- 6 січня в більшості областей України очікується ожеледиця, а в центральних, східних, північних областях та в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях прогнозують туман з видимістю 300 – 500 метрів.
- У Київській області та столиці прогнозується сніг, мокрий сніг та туман, з температурою від -14 до +2 градусів, що може викликати проблеми з транспортом та комунальними послугами.
Майже в усіх областях України у вівторок, 6 січня, очікується ожеледь. У відповідних областях оголосили підвищений рівень небезпеки.
Про це пише 24 Канал
У яких областях підвищений рівень небезпеки?
За даними синоптиків, 6 січня у центральних, східних, більшості північних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ожеледь, а у більшості північних, центральних, Одеській і Чернівецькій областях туман, видимість 300 – 500 метрів. На дорогах, крім півдня країни, ожеледиця.
У відповідних регіонах оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
У яких регіонах чекати негоду 6 січня / Фото Укргідрометцентру
На Київщині та у столиці очікується сніг уночі, а вдень мокрий сніг та туман. На дорогах ожеледиця. Температура по області вночі 9…14 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла; у Києві вночі близько 10 градусів морозу, вдень 0 – 2 градуси морозу.
"Через негоду можуть бути проблеми з транспортом, світлом чи роботою комунальників. Тому водіям рекомендуємо тримати дистанцію і не робити різких маневрів. А пішоходам – взувати зручне взуття та не поспішати", – зазначили рятувальники.
Де в Україні відступлять морози?
До слова, у наступні кілька днів в Україні прогнозується ускладнення погодних умов, проте в низці областей очікується різке потепління.
Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що в західних областях у наступні три доби йтиме сніг, а вночі та вдень морозу досягатиме 1 – 8 градусів морозу. На Півночі вже найближчої ночі мороз може впасти до 9 – 14 градусів морозу.
Водночас на Півдні та Південному Сході країни литиме дощ. Стовпчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 9 градусів тепла. Ожеледиці на дорогах, імовірно, не буде.