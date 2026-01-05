Гололедица и туман почти по всей Украине: в каких регионах сообщили об опасности

Почти во всех областях Украины во вторник, 6 января, ожидается гололед. В соответствующих областях объявили повышенный уровень опасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

В каких областях повышенный уровень опасности?

По данным синоптиков, 6 января в центральных, восточных, большинстве северных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях гололед, а в большинстве северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях туман, видимость 300 – 500 метров. На дорогах, кроме юга страны, гололедица.

В соответствующих регионах объявили первый (желтый) уровень опасности.

В каких регионах ждать непогоду 6 января / Фото Укргидрометцентра

В Киевской области и в столице ожидается снег ночью, а днем мокрый снег и туман. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 9...14 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; в Киеве ночью около 10 градусов мороза, днем 0 – 2 градуса мороза.

"Из-за непогоды могут быть проблемы с транспортом, светом или работой коммунальщиков. Поэтому водителям рекомендуем держать дистанцию и не делать резких маневров. А пешеходам – обувать удобную обувь и не спешить", – отметили спасатели.

Где в Украине отступят морозы?