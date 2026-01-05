Гололедица и туман почти по всей Украине: в каких регионах сообщили об опасности
- 6 января в большинстве областей Украины ожидается гололедица, а в центральных, восточных, северных областях и в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях прогнозируют туман с видимостью 300 – 500 метров.
- В Киевской области и столице прогнозируется снег, мокрый снег и туман, с температурой от -14 до +2 градусов, что может вызвать проблемы с транспортом и коммунальными услугами.
Почти во всех областях Украины во вторник, 6 января, ожидается гололед. В соответствующих областях объявили повышенный уровень опасности.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
В каких областях повышенный уровень опасности?
По данным синоптиков, 6 января в центральных, восточных, большинстве северных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях гололед, а в большинстве северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях туман, видимость 300 – 500 метров. На дорогах, кроме юга страны, гололедица.
В соответствующих регионах объявили первый (желтый) уровень опасности.
В каких регионах ждать непогоду 6 января / Фото Укргидрометцентра
В Киевской области и в столице ожидается снег ночью, а днем мокрый снег и туман. На дорогах гололедица. Температура по области ночью 9...14 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; в Киеве ночью около 10 градусов мороза, днем 0 – 2 градуса мороза.
"Из-за непогоды могут быть проблемы с транспортом, светом или работой коммунальщиков. Поэтому водителям рекомендуем держать дистанцию и не делать резких маневров. А пешеходам – обувать удобную обувь и не спешить", – отметили спасатели.
Где в Украине отступят морозы?
К слову, в следующие несколько дней в Украине прогнозируется осложнение погодных условий, однако в ряде областей ожидается резкое потепление.
Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что в западных областях в следующие трое суток будет идти снег, а ночью и днем мороза будет достигать 1 – 8 градусов мороза. На Севере уже ближайшей ночью мороз может упасть до 9 – 14 градусов мороза.
В то же время на Юге и Юго-Востоке страны будет лить дождь. Столбики термометров будут показывать от 2 градусов мороза до 9 градусов тепла. Гололеда на дорогах, вероятно, не будет.