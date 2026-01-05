О погоде на 6 января 24 Канал пишет со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая погода будет 6 января?
Синоптики прогнозируют облачную погоду в течение дня 6 января. На Юге страны прогнозируется умеренный мокрый снег и дождь ночью, а температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. В дневные часы там также пройдет небольшой дождь, столбики термометров будут показывать от 7 до 12 градусов тепла.
На остальной территории ожидается снег и мокрый снег. Днем в центральных, северных и восточных областях может быть дождь, гололед и гололедица на дорогах. Кроме того, в Одесской области и в большинстве центральных и северных областей прогнозируют туман.
Ночная температура в целом по стране составит 3 – 8 градусов мороза, а в северных и северо-восточных областях может быть более холодно – от 9 до 14 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -3 – +2 градусов. Ветер во вторник, 6 января, будет юго-восточный, скоростью 7 – 12 метров за секунду.
Какую температуру прогнозируют в областных центрах?
Киев 0...-2;
Ужгород -1...+1;
Львов -1...+1;
Ивано-Франковск -1...+1;
Тернополь -1...+1;
Черновцы -1...+1;
Хмельницкий -1...+1;
Луцк -3...-1;
Ровно -3...-1;
Житомир -3...-1;
Винница -1...+1;
Одесса +10...+12;
Николаев +9...+11;
Херсон +10...+12;
Симферополь +11...+13;
Кропивницкий +4...+6;
Черкассы -1...+1;
Чернигов 0...-2;
Сумы -1...+1;
Полтава 0...+2;
Днепр 0...+2;
Запорожье +7....+9;
Донецк +2...+4;
Луганск +1...+3;
Харьков -1...+1.
Прогноз погоды на 6 января / Карта Укргидрометцентра
Будут ли морозы и опасные природные явления в ближайшее время?
Нынешняя неделя в Украине пройдет с неустойчивой погодой. Территорию накроют осадки в виде дождя и снега. Также местами прогнозируют порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от -14 градусов на Западе и Севере до +11 градусов на Юге.
В целом несколько дней января 2026 года будут сопровождаться типичной зимней погодой с постепенным повышением температуры.
В нескольких регионах прогнозируют туман и гололед. И непогода 6 января будет в центральных, восточных, большинстве северных регионов, а также на Тернопольщине, Хмельницкой, Ивано-Франковской области и на Буковине. Туман видимостью 300 – 500 метров также охватит Одесскую область.