Різке похолодання чи неочікуване потепління: чи зміниться погода найближчим часом
- Різких змін у погоді найближчим часом не буде, і морози не очікуються, окрім локально в Карпатах.
- З 4 по 6 листопада в Україні буде хмарно з можливими дощами, температура вночі +3 – +9, вдень +8 – +13, на Півдні до +16.
Листопад дивує доволі теплою погодою, як для останнього місяця осені. Синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні.
Чи буде різка зміна погоди – похолодання чи потепління – розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.
Чи буде похолодання або потепління найближчим часом?
За словами Наталії Птухи, різких змін у погоді не буде.
Зміни трошечки, звичайно, будуть. Але загалом з температурного плану погода залишається досить тепла, як для цієї пори року,
– зауважила вона.
Тож і морозу найближчими днями не очікують.
"Хіба що на високогір’ї Карпат. Локально під час прояснень може бути трошки нижче нуля, але на решті території, де у нас більшість рівнина, то будуть плюсові значення", – зауважила Птуха.
Якою буде погода?
Так, 4 – 6 листопада в Україні буде більш хмарна погода. Окрім того, 4 – 5 листопада у більшості областей місцями очікують невеликі помірні дощі.
З 6 листопада та до кінця тижня буде переважно без опадів у більшості регіонів. Дощити може лише у південних областях та Криму.
Температурні показники також залишатимуться приблизно на тому ж рівні. Так, вночі буде +3 – +9. Трохи прохолодніше буде 5 – 6 листопада, зокрема на Заході, де прогнозують 0 – +5. У другій половині тижня нічні мінімуми можуть сягати +1 – +7.
А вдень впродовж усього тижня буде комфортних +8 – +13 градусів, а на Півдні навіть до +16.
Погода в Україні: останні новини
Протягом листопада середня місячна температура майже усюди буде від +1 до +8, а це на 1 – 2 градуси вище за норму.
Різке похолодання в Україну прийде після 25 листопада. Цей період триватиме щонайменше до 3 грудня.
У ці дати в Україні може випасти перший серйозний сніг. Але наразі важко сказати, чи буде великий сніговий покрив із заметами, бо температура залишатиметься вище за нуль.