Різке похолодання чи неочікуване потепління: чи зміниться погода найближчим часом

Листопад дивує доволі теплою погодою, як для останнього місяця осені. Синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні.

Чи буде різка зміна погоди – похолодання чи потепління – розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Знову дощі, сильний вітер та туман: прогноз погоди на 4 листопада

Чи буде похолодання або потепління найближчим часом?

За словами Наталії Птухи, різких змін у погоді не буде.

Зміни трошечки, звичайно, будуть. Але загалом з температурного плану погода залишається досить тепла, як для цієї пори року,

– зауважила вона.

Тож і морозу найближчими днями не очікують.

"Хіба що на високогір’ї Карпат. Локально під час прояснень може бути трошки нижче нуля, але на решті території, де у нас більшість рівнина, то будуть плюсові значення", – зауважила Птуха.

Якою буде погода?

Так, 4 – 6 листопада в Україні буде більш хмарна погода. Окрім того, 4 – 5 листопада у більшості областей місцями очікують невеликі помірні дощі.

З 6 листопада та до кінця тижня буде переважно без опадів у більшості регіонів. Дощити може лише у південних областях та Криму.

Температурні показники також залишатимуться приблизно на тому ж рівні. Так, вночі буде +3 – +9. Трохи прохолодніше буде 5 – 6 листопада, зокрема на Заході, де прогнозують 0 – +5. У другій половині тижня нічні мінімуми можуть сягати +1 – +7.

А вдень впродовж усього тижня буде комфортних +8 – +13 градусів, а на Півдні навіть до +16.

Погода в Україні: останні новини