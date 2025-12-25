Україну накриє циклон: у яких областях погіршиться погода, будуть хуртовини та ожеледиця
- 26 грудня пірнаючий циклон спричинить в Черкаській області сніг, хуртовини, пориви вітру до 24 м/с і ожеледицю на дорогах.
- Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру 15-20 м/с і хуртовини в північних областях України, крім Закарпаття.
В Україні очікується похолодання. Пірнаючий циклон зумовить пориви вітру, ожеледицю та низькі температури в низці областей.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Що відомо про похолодання в Україні?
В Укргідрометцентрі попередили, що 26 грудня вночі у північних областях, вдень в Україні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, хуртовина, на дорогах ожеледиця.
Синоптики попередили українців про небезпеку / Фото Укргідрометцентру
За даними директора Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя, пірнаючий циклон, що накриє Україну, зумовить сніг, хуртовини, пориви вітру 15 – 24 метри за секунду, а на дорогах – ожеледицю. Він розповів про погоду на Черкащині.
Розраховуємо на сніговий покрив висотою 2 – 4 сантиметри. Температура вночі 4 – 9 градусів морозу, вдень підвищиться до 0 градусів, аномально високий атмосферний тиск навпаки стрімко впаде на 22 одиниці за добу, а це негативно позначиться на самопочутті метеозалежних людей,
– каже синоптик.
Циклон, що накриє Україну / Фото у фейсбуці Постриганя
Важливо! Синоптик пояснив, що "пірнаючими" циклони називають через їхню траєкторію руху з півночі на південь. Вони ніби стрімко "з'їжджають з гори вниз" разом зі струменевою течією, тому приносять різкі та швидкі зміни погоди.
За комунальними оцінками, до кінця 2025 року погода нашого регіону продовжить підтримувати динамічний зимовий характер. В атмосфері збережеться північний процес, що сприятиме високій активності пірнаючих циклонів. На Черкащині може бути практично щоденно сніг, мокрий сніг, хуртовини, посилений вітер. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 1 – 6 градусів морозу, вдень від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.
"Комунальним та дорожнім службам вже сьогодні потрібно готувати снігоочисну техніку, відповідні соляні суміші та запаси паливно-мастильних матеріалів, бо роботи зимою вистачить усім", – резюмував синоптик.
Що писали про погоду в Україні раніше?
За даними Українського гідрометеорологічного центру, в період з 26 по 27 грудня у більшості регіонів країни очікується незначний та помірний сніг, залежно від області. Протягом п'ятниці також можливі шквали, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Водночас 26 грудня у нічний час в Карпатах та на Прикарпатті температурні показники будуть відчутно нижчими у порівнянні з іншими регіонами.
Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха каже, що з 26 грудня температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 до 8 градусів морозу, у Карпатах і на Прикарпатті вона знизиться до 11 градусів морозу. Протягом дня, за її словами, буде від 0 до 5 градусів морозу.