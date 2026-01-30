Коли та в яких областях вдарить найсильніший мороз

З 31 січня сильний холод пошириться з північних на деякі західні та центральні області. Найбільш значні морози в Україні будуть у перші дні лютого.

Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також В Україну йдуть сильні морози: синоптикиня назвала дату, коли почнеться похолодання

Коли почнеться похолодання?

В Україні наразі зберігатиметься холодна погода з подальшим зниженням температури, протягом ночі показники становитимуть в межах від 14 до 20 градусів морозу, у деяких областях можливе зниження до 26 градусів морозу.

Найбільш відчутні морози в перспективі на 5 діб, про які ми можемо говорити, поки припадають саме на 1 – 2 лютого,

– повідомила Наталія Птуха.

У денні години температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів морозу. У південних та східних областях традиційно буде тепліше. Там 1 лютого вночі буде від 8 до 14 градусів морозу, а вдень – від 2 до 8 градусів морозу.

Водночас зазначимо, що у наступні дні температура повітря може знизитися ще більше.

Згідно з оновленим прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, уночі 3 лютого може вдарити до 28 градусів морозу у Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.



Похолодання на 3 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Де будуть морози?