Укр Рус
24 Канал Новини України Коли та в яких областях вдарить найсильніший мороз
30 січня, 20:00
2

Коли та в яких областях вдарить найсильніший мороз

Маргарита Волошина
Основні тези
  • З 31 січня очікується сильне похолодання з найзначнішими морозами в перші дні лютого.
  • Уночі 3 лютого температура може знизитися до 28 градусів морозу у частині областей.

З 31 січня сильний холод пошириться з північних на деякі західні та центральні області. Найбільш значні морози в Україні будуть у перші дні лютого.

Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також В Україну йдуть сильні морози: синоптикиня назвала дату, коли почнеться похолодання 

Коли почнеться похолодання?

В Україні наразі зберігатиметься холодна погода з подальшим зниженням температури, протягом ночі показники становитимуть в межах від 14 до 20 градусів морозу, у деяких областях можливе зниження до 26 градусів морозу. 

Найбільш відчутні морози в перспективі на 5 діб, про які ми можемо говорити, поки припадають саме на 1 – 2 лютого, 
– повідомила Наталія Птуха.

У денні години температура повітря коливатиметься від 10 до 16 градусів морозу. У південних та східних областях традиційно буде тепліше. Там 1 лютого вночі буде від 8 до 14 градусів морозу, а вдень – від 2 до 8 градусів морозу.

Водночас зазначимо, що у наступні дні температура повітря може знизитися ще більше. 

Згідно з оновленим прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, уночі 3 лютого може вдарити до 28 градусів морозу у Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.


Похолодання на 3 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Де будуть морози?

  • Нещодавно у Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що з 1 по 3 лютого вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до позначок від 20 до 27 градусів морозу.

  • До слова, Наталія Голеня також попереджала, що в Україну прийде нова хвиля холоду вже на початку лютого 2026 року. У частині областей морози вдарять найсильніше, подекуди буде до 20 градусів морозу.