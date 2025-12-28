Якою буде погода на Новий рік, і де вдарить мороз до -19 градусів у святкову ніч
- На Новий рік в Україні очікуються нічні та денні морози, подекуди можливий незначний сніг.
- У Карпатах та на Прикарпатті температура вночі може знизитися до 19 градусів морозу.
Погода на Новий рік залишатиметься холодною, передбачаються нічні та денні морози у більшості областей. Подекуди навіть пролітатиме незначний сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Яка погода буде на Новий рік?
У середу, 31 грудня в більшості областей України пройде незначний сніг, у Криму він супроводжуватиметься дощем. Також синоптик попереджає про ожеледицю на дорогах. Вітер буде швидкістю до 12 метрів за секунду.
Температура повітря протягом ночі коливатиметься від 7 до 12 градусів морозу, у Карпатах стовпчики термометрів знизяться до 16 градусів морозу. Удень температурні показники становитимуть від 4 до 10 градусів морозу.
У південних областях та Криму буде дещо тепліше, там температура повітря становитиме в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вже у новорічну ніч та протягом 1 січня температурні показники трохи знизяться.
У четвер на території західних, північних областях, а також у Криму, подекуди пройде незначний сніг, на дорогах можливе виникнення ожеледиці. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
У нічні години температура повітря буде в межах від 8 до 13 градусів морозу, у Карпатах та на Прикарпатті очікується від 14 до 19 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть від 4 до 9 градусів морозу.
Лише у південній частині протягом дня температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
Що прогнозували на найближчі дні?
Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомляла, що погода наприкінці 2025-го та на початку 2026 року буде справді зимовою, і супроводжуватиметься морозами.
Зауважимо, снігопади та хуртовини 28 грудня у різних регіонах спричинили ускладнення руху на дорогах. Зараз дорожні служби працюють у посиленому режимі, аби забезпечити проїзд та безпеку для українців.