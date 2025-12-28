Какой будет погода на Новый год, и где ударит мороз до -19 градусов в праздничную ночь

Погода на Новый год будет оставаться холодной, предполагаются ночные и дневные морозы в большинстве областей. Кое-где даже будет пролетать незначительный снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет на Новый год?

В среду, 31 декабря в большинстве областей Украины пройдет незначительный снег, в Крыму он будет сопровождаться дождем. Также синоптик предупреждает о гололедице на дорогах. Ветер будет скоростью до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в течение ночи будет колебаться от 7 до 12 градусов мороза, в Карпатах столбики термометров снизятся до 16 градусов мороза. Днем температурные показатели составят от 4 до 10 градусов мороза.

В южных областях и Крыму будет несколько теплее, там температура воздуха составит в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Уже в новогоднюю ночь и в течение 1 января температурные показатели немного снизятся.

В четверг на территории западных, северных областях, а также в Крыму, местами пройдет незначительный снег, на дорогах возможно возникновение гололеда. Ветер будет двигаться со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В ночные часы температура воздуха будет в пределах от 8 до 13 градусов мороза, в Карпатах и на Прикарпатье ожидается от 14 до 19 градусов мороза, днем столбики термометров покажут от 4 до 9 градусов мороза.

Только в южной части в течение дня температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Что прогнозировали на ближайшие дни?