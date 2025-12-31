Холоднеча не відступає: як довго протримаються сильні морози на початку січня

Перші дні 2026 року обіцяють бути не менш холодними, ніж кінець 2025 року. Наступного тижня над Україною буде діяти інших циклон, який дещо змінить погоду.

Про прогноз погоди на першу декаду січня 24 Канал пише з посиланням на коментар синоптика Ігоря Кібальчича для видання "Телеграф".

Коли очікується потепління в січні?

Як зазначив синоптик, над Україною перебуватиме холодна повітряна маса арктичного походження. Тому початок січня пройде зі стійкими морозами, але без істотних опадів. Прогнозується трохи підвищений атмосферний тиск.

У четвер та п'ятницю, 1 та 2 січня, вночі та вдень буде холодно. Вночі температура може опуститися аж до 10 – 16 градусів морозу.

У північних, центральних та східних регіонах 2 січня прогнозують від 14 до 19 градусів морозу. Вдень там буде дещо тепліше – від 2 до 10 градусів морозу.

На Півдні та Закарпатті вночі стовпчики термометра показуватимуть -3…-9 градусів вночі, а вдень повітря може прогрітися до 0 градусів.

Різке потепління, за словами синоптика, може початися від 3 січня. Кібальчич каже, що можливо, навіть почнеться відлига.

Завдяки помірному південно-західному вітру, до нас надходитиме тепла ат волога маса середземноморського походження,

– пояснив він.

Крім підвищення температури, в кількох областях прогнозується туман і невеликий мокрий сніг, дощ і мряка.

На Півдні та в Центрі може бути шквальний вітер – місцями 15 – 20 метрів за секунду.

Плюсова температура повернеться в Україну у неділю, 4 січня. Навіть уночі прогнозується від 3 градусів морозу до 3 градусів з позначкою "плюс". Удень повітря прогріється до +5 градусів. На Півдні та в Центрі прогнозується ще вища температура, там буде від 5 до 12 градусів тепла.

Контрастна погода в Україні очікується 5 – 7 січня. У західних та північних областях будуть невеликі морози та може йти сніг. На решті території країни опади можуть бути різними. В більшості областей прогнозують мокрий сніг, а на Південному Сході та в Криму – дощ. Подекуди може випадати й туман.

На Лівобережжі у ці дні температура повітря може сягати -2…+3 градусів вночі та від 1 до 6 градусів тепла вдень. У Криму та Приазов'ї попередньо очікується 7 – 11 градусів тепла.

У західних та північних регіонах синоптик прогнозує від 8 градусів морозу аж до -15 градусів уночі, а вдень там може бути від 3 до 8 градусів морозу.

Останні дні першої декади січня принесуть в Україну морози з північних регіонів Європи. Вночі в більшості областей буде 9 – 15 градусів морозу та -2…-8 градусів удень. На півдні та крайньому Сході може бути тепліше, там термометри показуватимуть близько 0 градусів.

Відтак потепління на початку січня очікується в південно-східній частині України. Водночас сніговий покрив, за словами Ігоря Кібальчича, зберігатиметься на Півночі та Заході.

