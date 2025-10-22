Потепління та дощі: синоптикиня пояснила, як зміниться погода в Україні протягом тижня
- З 22 жовтня в Україні очікується потепління через теплі потоки з півдня, з помірним теплом вдень та холодними ночами.
- 22-24 жовтня очікуються дощі в деяких регіонах, зокрема в Карпатах можливі значні опади, при загальному підвищенні температури.
З середи, 22 жовтня, над Україною відбудеться зміна холодних потоків з півночі на тепліші з південних напрямків. Крім того, деякі регіони можуть накрити дощі.
Про це в коментарі 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Дивіться також Чи буде сильне потепління в Україні
Як зміниться погода протягом тижня?
За словами представниці Укргідрометцентру, з 22 жовтня Україну накриють відчутно теплі потоки з південних напрямків. Ніч ще залишатиметься холодною, а вдень можна розраховувати на помірне тепло.
Тиск трохи зросте, вологість повітря також лишиться досить високою. Буде утримуватися хмарна погода, проте можна розраховувати на прояснення.
22 жовтня в східних та центральних областях, а 23 жовтня в північних очікується невеликий дощ. Проте загалом у країні переважно без опадів.
Водночас у п'ятницю, 24 жовтня, в Україні пройдуть помірні дощі крім Сходу та Північного Сходу.
Буде надходити новий атмосферний фронт, що принесе переважно дощову погоду,
– підкреслила синоптикиня.
Вона додала, що в Карпатах можуть бути значні дощі.
Усі ці зміни відбуватимуться на тлі підвищеної температури. До прикладу, 22 – 23 жовтня уночі буде +1…+8 градусів. Лише у четвер, 23 жовтня, можуть бути заморозки в повітрі.
У денні години в більшості регіонів від 8 до 15 градусів тепла. П'ятниця, 24 жовтня, навіть буде теплішою: в усіх областях може бути +4…+10 градусів, а максимум +11…+18 градусів.
Де чекати опади?
До слова, в Укргідрометцентрі зазначали, що у п'ятницю, 24 жовтня, у західних областях очікуються помірні опади протягом доби. У деяких центральних та північних областей синоптики прогнозують дощі лише впродовж дня, уночі без істотних опадів.
У південних регіонах та у Криму впродовж ночі також не очікується опадів, але вже вдень подекуди пройде незначний дощ.
Водночас різких температурних змін, попри наявність опадів, не очікується.