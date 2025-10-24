Погода на вихідні: де будуть сильні дощі, грози та шквали в Україні

Погода в Україні протягом вихідних 25 – 26 жовтня у більшості регіонів пройдуть дощі. Також у деяких областях очікуються поривчастий вітер і туман.

Температурний фон буде відповідати кліматичній нормі, а подекуди навіть на трохи вище. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

Яка погода буде на вихідних?

Субота, 25 жовтня

У західних областях пройде невеликий дощ уночі та вранці, в Карпатах буде з мокрим снігом. Можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду. Вночі температура буде від 2 до 7 градусів тепла, а вдень від 8 до 13 градусів тепла.

У Карпатах вночі очікується температура близько 0, вдень вона коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла.

У північних областях прогнозують дощову погоду, особливо сильні опади будуть уночі. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби буде від 8 до 13 градусів тепла.

У центральних областях також прогнозують дощі вдень, подекуди можливі грози. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура протягом доби буде у діапазоні від 9 до 14 градусів тепла.

На півдні лише вночі будуть короткочасні дощі, місцями з грозою. Подекуди можливі пориви швидкістю до 20 метрів за секунду. Вночі температура буде від 8 до 13 градусів тепла, а вдень прогнозують від 12 до 17 градусів тепла.

У східних областях теж очікуються дощі, подекуди опади будуть сильними. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 9 до 14 метрів за секунду. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 9 до 14 градусів тепла.

Неділя, 26 жовтня

У західних областях прогнозують незначні дощі, місцями з мокрим снігом. Вітер буде швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 2 до 7 градусів тепла, а вдень очікується від 8 до 13 градусів тепла.

У північних областях вночі подекуди пройде невеликий дощ, вдень істотних опадів не буде. Вітер рухатиметься швидкістю до 8 метрів за секунду. Вночі температура буде від 1 до 6 градусів тепла, вдень – від 8 до 13 градусів тепла.

У центральних областях істотних опадів не прогнозують. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, а вдень – від 12 до 17 градусів тепла.

На півдні в Одеській та Миколаївській області пройдуть дощі, місцями з грозою, можливий туман. Вітер буде швидкістю до 14 метрів за секунду. Вночі температура буде від 6 до 11 градусів тепла, а вдень – від 12 до 17.

У східних областях погода буде мінливо хмарною, опадів не очікується. Вітер рухатиметься зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, вдень прогнозують від 10 до 15 градусів тепла.

