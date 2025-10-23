Крім того, можливе зниження температури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також Зливи та грози пройдуть у частині областей, а подекуди – пригріє до 20 градусів

Де пройде негода?

За даними синоптиків, вночі 24 жовтня опадів здебільшого не буде. Вже вдень очікуються помірні, місцями значні дощі. На півдні подекуди будуть грози. Подібну ситуацію варто очікувати вночі 25 жовтня.

Вдень у неділю, 26 жовтня та у понеділок, 27 жовтня, згідно з оприлюдненою інформацією, пройдуть незначні дощі. Водночас в Карпатах синоптики протягом цих днів прогнозують дощ і мокрий сніг.

Вітер буде рухатися у південно-східному напрямку з переходом на південно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. В період з 24 по 26 жовтня прогнозують пориви від 15 до 20 метрів за секунду.

У Карпатах 24 жовтня очікуються шквали зі швидкістю до 25 метрів за секунду. Якщо говорити про температуру повітря у ці дні, то за даними синоптиків, варто очікувати зниження температурних показників.

Зазначається, що температура повітря вночі коливатиметься від 6 до 13 градусів тепла. Але вже суботу у західних, а у неділю у більшості областей навіть очікується зниження до від 1 до 8 градусів тепла.

Водночас вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 16 градусів. А на півдні пригріє від 13 до 19 градусів тепла.

Що очікувати від погоди найближчим часом?