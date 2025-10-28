У яких областях накриють дощі, сніг та шквали, а де пригріє до 20 градусів
Погода в Україні протягом наступних трьох діб характеризуватиметься незначними, а місцями помірними, опадами. Подекуди очікуються сильні пориви вітру. Попри це, у деяких областях прогнозують тепло.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Яка погода буде 29 жовтня?
В Україні, за даними синоптиків, протягом 29 жовтня очікуються незначні опади, проте вночі на Закарпатті у нічні години вони будуть помірні. Водночас у більшості південних областей дощів не прогнозують.
Західні області попереджають про сильні пориви вітру вдень, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде від 2 до 7 градусів тепла. Вдень синоптики прогнозують від 8 до 13 градусів тепла.
Водночас на Закарпатті та півдні країни очікується до 16 градусів тепла. В Карпатах – дощ та мокрий сніг, а також шквали до 22 метрів за секунду. Температура вночі буде близько 0 градусів, а вдень – до 6 градусів тепла.
Що очікувати від погоди надалі?
Вже у наступні дві доби в Україні здебільшого буде погода без опадів. Незначний дощ очікується вдень 30 жовтня у західних областях. Така ж ситуація буде 31 жовтня вночі в західних та північних областях.
Також вдень 31 жовтня дощі пройдуть у східних, Чернігівській та Сумській областях. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 до 9 градусів тепла. Вдень прогнозують від 10 до 16 градусів тепла.
Водночас у південних областях 31 жовтня пригріє до 20 градусів тепла.
Які прогнози робили раніше?
Згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, наприкінці жовтня різких перепадів погоди очікувати не варто. Місцями можуть пройти дощі та шквали вітру. Але подекуди має збільшитися температура повітря.
Також повідомляли, що до кінця тижня погода має бути доволі теплою, температурний фон буде цілком комфортним та в межах кліматичної норми. Попри це, періодично очікуються дощі, а також тумани.