Якою буде зима в Україні: синоптикиня пояснила, чи можна це спрогнозувати
- Наразі неможливо точно спрогнозувати, якою буде зима в Україні у 2025 році, є лише тенденції для певних сезонів, повідомила Наталія Птуха.
- Укргідрометцентр наприкінці листопада формуватиме прогноз середньої температури зими, але це буде на основі показників минулих років.
Наразі спрогнозувати те, коли саме почнеться зима в Україні, і якою вона буде, неможливо. Є тільки певні розрахунки, які вказують лише тенденції для певних сезонів.
Відповідну інформацію повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Чи можна вже сказати якою буде зима?
Як пояснила синоптикиня, прогнозами є розрахунки на 5 – 10 діб. Якщо говорити про будь-яку інформацію стосовно сезону, то здебільшого можуть повідомляти лише тенденції, які можуть не збігатися з реальністю.
Ніхто зараз не може сказати, якою саме буде температура взимку. Якщо ж її називають, то це 50 на 50 – або буде, або ні. Якщо це співпаде, то потім хтось буде тішитися, мовляв, співпало. Однак якогось наукового підґрунтя під собою це все особливо не має,
– наголосила вона.
Наприкінці листопада Укргідрометцентр формуватиме певний прогноз, але дивитимуться саме те, якою може бути середня температура взимку і чи буде вона теплішою, чи холоднішою, ніж зазвичай у попередні роки.
Тобто, за її словами, згідно з тими прорахунками, які є на холодний сезон, більшість зимових місяців очікуються в межах норми. Але ця інформація, як вона зауважила, буде уточнюватися наприкінці листопада.
"Сказати достеменно, якою буде зима, нині ніхто не може, а якщо хтось і береться, то це досить безвідповідально, тому що неможливо на такий тривалий період зробити прогнози з практичними показниками", – додала вона.
Що чекати від погоди найближчим часом?
Раніше повідомляли, що погода в Україні може змінитися вже після 15 листопада. Наприкінці тижня можливе зниження температурних показників та опади у вигляді мокрого снігу у північних регіонах.
Також зазначали, що вже з четверга атмосферний тиск зростатиме, тож опади припиняться, а погода стане комфортнішою. Але з неділі синоптики знову очікують на заходження більш прохолодного повітря.
Загалом листопад в Україні у 2025 році характеризуватиметься підвищеною вологістю. Водночас кількість опадів у цей період, як очікується, не перевищуватиме норми, хоч можливі різні синоптичні процеси.