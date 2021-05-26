Погрози Лукашенка та закрите авіасполучення: якими будуть наслідки репресій у Білорусі

Олександр Лукашенко розгорнув репресії та масштабну кампанію проти незалежних ЗМІ всередині країни. Десятки журналістів заарештовані, а учасників протестів ув'язнюють.

Самопроголошений президент Білорусі почав втягувати у так звані політичні авантюри не тільки своїх громадян. Затримання борту Ryanair з використанням фейкових повідомлень про мінування та підняття в небо винищувача для примусової посадки літака – негативно вплинули на імідж Лукашенка.

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Відповідні дії білоруського режиму спонукають західних лідерів до жорсткіших заходів проти Лукашенка. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зазначила, що якщо можливість екстреної посадки використовується для арешту невдоволених опонентів, то всім очевидно, що саме сталося.

Окрім того, оголошений аргумент про ХАМАС був негайно спростований. Лукашенко почав вигадувати різні версії посадки літаки:

рятував Вільнюс, де мав сісти літак, від бомби;

намагався вберегти від вибуху Білоруську АЕС, над якою пролітало заміноване судно;

наголошував, що повідомлення про мінування надійшло від палестинських терористів ХАМАС.

Пізніше нібито виявилося, що це повідомлення надіслали зі Швейцарії, а врешті білоруський диктатор оголосив затриманого журналіста Романа Протасевича терористом, який "вбивав людей в Україні".

Як світ відреагував на дії режиму Білорусі

У своїй промові Лукашенко навіть почав натякати на початок світової війни у разі дестабілізації Білорусі.

Перед тим як робити різкі необдумані рухи, згадайте, що Білорусь – центр Європи. Якщо тут щось спалахне, то це чергова світова війна,

– сказав Лукашенко.

Низка країн вже закрила свій авіапростір для білоруської державної авіакомпанії Belavia. Діяльність Лукашенка обурила Євросоюз та США. Джо Байден заявив, що його адміністрація планує запровадити додаткові санкції проти Білорусі.



У Байдена запровадять додаткові санкції проти Білорусі / Фото AP

В ЄС також закликають ввести нові обмеження проти режиму Лукашенка. Наразі майже 20 авіакомпаній зі всього світу перенаправили свої літаки в так званий обхід білоруського авіапростору. Деякі компанії навіть не очікували рішень своїх національних урядів.

"Європа, ймовірно, навіть більш активно обговорює ситуацію в Білорусі, ніж в серпні 2020 року. Це пов'язано з тим, що вперше Європа зіткнулася з тим, що те, що відбувається на території Білорусі – це не тільки внутрішня проблема, але може зачіпати безпеку та життя громадян Євросоюзу", – зазначив редактор ефіру "Європейського радіо" з Мінська Зміцер Лукашук.

Наслідки закриття авіасполучень

Закриття авіасполучення з Білоруссю, перш за все, може вплинути власне на білорусів. Наразі в країні існує обмеження на виїзд наземним транспортом. Авіаперельоти були єдиним способом покинути країну без жодних додаткових умов.

Важливо Україна закрила авіасполучення з Білоруссю

Повне припинення повітряного сполучення може залишити білорусів сам на сам з Лукашенком, який вирішить остаточно перетворити країну на Північну Корею.

Західний напрямок як з повітря, так і фактично з землі закрито. Залишається тільки східний напрямок, і ми повертаємося в часи СРСР, залізної завіси,

– сказав Зміцер Лукашук.

У Білорусі готують тиск на Лукашенка

Водночас представники білоруської опозиції, на чолі зі Світланою Тихановською, заявили про підготовку до нової активної фази протестів та нарощування партизанського руху всередині країни. За словами Тихановської, опозиція також вирішила працювати над посиленням міжнародного тиску на режим Лукашенка.

"Разом із захопленням влади міжнародний терорист взяв у заручники країну, 9 мільйонів білорусів, але з моменту захоплення літака в небезпеці не тільки білоруси, а й громадяни інших країн. Ніхто не може відчувати себе в безпеці, поки ми всі не зупинимо терор. Ми повинні діяти", – сказав член президіуму координаційної ради опозиції Павло Латушко.

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Наразі Рада Безпеки ООН збереться на термінове засідання через примусову посадку літака Ryanair в Мінську та затримання Протасевича. Обговорення відбуватиметься за зачиненими дверима у вигляді неформальних зустрічей, тож ніхто з країн не може виступити проти зібрання.