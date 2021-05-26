Угрозы Лукашенко и закрытое авиасообщение: какими будут последствия репрессий в Беларуси

Александр Лукашенко развернул репрессии и масштабную кампанию против независимых СМИ внутри страны. Десятки журналистов арестованы, а участников протестов заключают в тюрьму.

Самопровозглашенный президент Беларуси начал втягивать в так называемые политические авантюры не только своих граждан. Задержание борта Ryanair с использованием фейковых сообщений о минировании и поднятия в небо истребителя для принудительной посадки самолета – негативно повлияли на имидж Лукашенко.

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Ответные действия белорусского режима побуждают западных лидеров к более жестким мерам против Лукашенко. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что если возможность экстренной посадки используется для ареста недовольных оппонентов, то всем очевидно, что именно произошло.

Кроме того, объявленный аргумент о ХАМАСе был немедленно опровергнут. Лукашенко начал придумывать разные версии посадки самолета:

спасал Вильнюс, где должен был сесть самолет, от бомбы;

пытался уберечь от взрыва Белорусскую АЭС, над которой пролетало заминированное судно;

подчеркивал, что сообщение о минировании поступило от палестинских террористов ХАМАС.

Позже якобы оказалось, что это сообщение прислали из Швейцарии, а в конце белорусский диктатор объявил задержанного журналиста Романа Протасевича террористом, который "убивал людей в Украине".

Как мир отреагировал на действия режима Беларуси

В своей речи Лукашенко даже начал намекать на начало мировой войны в случае дестабилизации Беларуси.

Перед тем как делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь – центр Европы. Если тут что-то вспыхнет, то это очередная мировая война,

– сказал Лукашенко.

Ряд стран уже закрыли свое авиапространство для Белорусской государственной авиакомпании Belavia. Деятельность Лукашенко возмутила Евросоюз и США. Джо Байден заявил, что его администрация планирует ввести дополнительные санкции против Беларуси.



У Байдена введут дополнительные санкции против Беларуси / Фото AP

В ЕС также призывают ввести новые ограничения против режима Лукашенко. Сейчас почти 20 авиакомпаний со всего мира перенаправили свои самолеты в обход белорусского авиапространства. Некоторые компании даже не ожидали решений своих национальных правительств.

"Европа, вероятно, даже более активно обсуждает ситуацию в Беларуси, чем в августе 2020 года. Это связано с тем, что Европа впервые столкнулась с тем, что то, что происходит на территории Беларуси – это не только внутренняя проблема, но может затрагивать безопасность и жизнь граждан Евросоюза", – отметил редактор эфира "Европейского радио" из Минска Змицер Лукашук.

Последствия закрытия авиасообщений

Закрытие авиасообщения с Беларусью, прежде всего, может повлиять на белорусов. Сейчас в стране существует ограничение на выезд наземным транспортом. Авиаперелеты были единственным способом покинуть страну без каких-либо дополнительных условий.

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Полное прекращение воздушного сообщения может оставить белорусов один на один с Лукашенко, который решит окончательно превратить страну в Северную Корею.

Западное направление как с воздуха, так и фактически с земли закрыто. Остается только восточное направление, и мы возвращаемся во времена СССР, железного занавеса,

– сказал Змицер Лукашук.

В Беларуси готовят давление на Лукашенко

В то же время представители белорусской оппозиции, во главе со Светланой Тихановской, заявили о подготовке к новой активной фазе протестов и наращиванию партизанского движения внутри страны. По словам Тихановской, оппозиция также решила работать над усилением международного давления на режим Лукашенко.

"Вместе с захватом власти международный террорист взял в заложники страну, 9 миллионов белорусов, но с момента захвата самолета в опасности не только белорусы, но и граждане других стран. Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока мы все не остановим террор. Мы должны действовать", – сказал член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко.

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Сейчас Совет Безопасности ООН соберется на срочное заседание из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Протасевича. Обсуждение будет проходить за закрытыми дверями в виде неформальных встреч, поэтому никто из стран не может выступить против собрания.