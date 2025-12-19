Україна "провалиться" в арктичний холод: коли буде серйозне похолодання
- Антициклон принесе в Україну похолодання з 22 – 23 грудня
- Але поки температура коливатиметься від -2 до +3 градусів.
Вже незабаром антициклон принесе в Україну відчутне похолодання. Такі погодні зміни варто очікувати вже з початком нового тижня 22 – 23 грудня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаського обласного Гідрометцентру Віталія Постриганя.
Де і коли прийде похолодання?
На початку нового робочого тижня над Скандинавією та Норвезьким морем сформується антициклон, наповнений холодним повітрям. Він стане бар’єром для атлантичних циклонів і заблокує надходження теплих повітряних мас.
За словами синоптика, попри це, наразі суттєвих погодних змін не відбудеться. Згідно з оприлюдненою інформацією, температура повітря впродовж доби коливатиметься в межах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Надалі нас чекає різкий "провал" в арктичний холод. На встановлення стійкого снігового покриву не розраховуємо, лише подекуди пролітатиме сніг,
– ідеться у повідомленні.
Також він додав, що цей тиждень буде найтемнішим у році. 21 грудня о 17:03 за київським часом настане зимове сонцестояння, ніч із 20 на 21 грудня стане найдовшою, а день 21 грудня буде найкоротшим і триватиме близько 8 годин.
Якою буде погода найближчим часом?
Раніше повідомлялося, що вже наприкінці тижня подекуди очікується зниження температури до 1 градусу морозу у денні години. Водночас нічні морози також поки залишатимуться в Україні.
Попри це, загалом, як відомо, впродовж другої половини тижня суттєвих погодних змін не буде. Умови залишатимуться теплими та комфортними, без істотних опадів по території України.