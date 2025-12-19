Україна "провалиться" в арктичний холод: коли буде серйозне похолодання

Вже незабаром антициклон принесе в Україну відчутне похолодання. Такі погодні зміни варто очікувати вже з початком нового тижня 22 – 23 грудня.

начальника Черкаського обласного Гідрометцентру Віталія Постриганя.

Де і коли прийде похолодання?

На початку нового робочого тижня над Скандинавією та Норвезьким морем сформується антициклон, наповнений холодним повітрям. Він стане бар’єром для атлантичних циклонів і заблокує надходження теплих повітряних мас.

За словами синоптика, попри це, наразі суттєвих погодних змін не відбудеться. Згідно з оприлюдненою інформацією, температура повітря впродовж доби коливатиметься в межах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Надалі нас чекає різкий "провал" в арктичний холод. На встановлення стійкого снігового покриву не розраховуємо, лише подекуди пролітатиме сніг,

– ідеться у повідомленні.

Також він додав, що цей тиждень буде найтемнішим у році. 21 грудня о 17:03 за київським часом настане зимове сонцестояння, ніч із 20 на 21 грудня стане найдовшою, а день 21 грудня буде найкоротшим і триватиме близько 8 годин.

Якою буде погода найближчим часом?