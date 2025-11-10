Покарання будуть: Зеленський відреагував на корупцію в енергетиці

Президент Володимир Зеленський наголосив на потребі проводити розслідування щодо корупції й обов'язково карати причетних до таких злочинів. Він додав, що всі урядовці повинні працювати разом з антикорупційними органами.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на вечірнє звернення очільника держави.

Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці

Що заявив Зеленський про розслідування корупції?

Президент України підтримує будь-які результативні дії проти проти корупції, завивши, що ці розслідування дуже потрібні. Усі причетні до хабарництва й поборів, за словами Зеленського, мають бути покарані. Особилво, коли це стосується компанії Енергоатом, яка наразі забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації.

Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь,

– сказав український лідер.