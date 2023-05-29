Лопати в руки або мести вулиці, – майор запасу жорстко про покарання за зйомку роботи ППО
Днями розгорілася низка скандалів після того, як кілька українських блогерів виклали в мережу відео роботи української ППО. Це питання на контроль взяла СБУ, а в Офісі Президента чітко пояснили, яку небезпеку це несе.
Карати таких людей потрібно за західним зразком – трудотерапією та громадськими роботами. Цю думку 24 Каналу озвучив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
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Ракета ППО, яка збиває ворожий повітряний об'єкт, залишає після себе шлейф диму, а якщо частина міста потрапила на відео, можна чітко вирахувати звідки була запущена ракета, пояснив військовий аналітик. Це відкриває місцеперебування українських засобів ППО ворогові і наражає на серйозну на небезпеку охорону українського неба.
Покарання роботою
Гетьман переконаний, що карати в'язницею чи невеликим штрафом таких горе-блогерів неефективно. Він згадав історію, коли всесвітньо відома модель Наомі Кемпбелл кинула в людину мобільним телефоном і за це їй присудили виконання громадських робіт. Так зірка обкладинок була змушена мити туалети.
Цим людям, по-перше, заблокувати соцмережі щонайменше на 15 діб і на цей же термін дати їм лопати в руки і хай вони копають, окопи риють тощо. Трудотерапія – це було б дуже ефективно. Якщо стан здоров'я не дозволяє – дати в руки ножа і картоплю – хай чистять у військовій частині, дати мітла – хай вулиці підмітають,
– емоційно прокоментував військовий аналітик.
Він запропонував ОПУ замислитися над таким покаранням всерйоз і ввести його в дію. Наступного разу цим блогером точно не захочеться викладати відео чи фото з роботою протиповітряної оборони, та й навряд вони це зможуть від мозолів на руках.
Гетьман чітко пояснив, чому не можна знімати роботу ППО: дивитися відео
В мережі досі з'являються моменти роботи ППО
- В Офісі Президента вчергове звернулися до блогерів та чиновників і наголосили про заборону публікації фотографій та відео з місця падіння ракет, переліку топонімів тощо.
- Попри заборони та покарання, 29 травня знову двоє молодиків зняли роботу ППО. За кілька годин їх знайшли правоохоронці. З ними провели пояснювальну бесіду у Святошинському управлінні поліції, а далі передали співробітникам СБУ для з'ясування обставин.
- Нагадаємо, що гучними інцидентами стали зйомки роботи ППО відомими блогерами та артистами. Так блогерка Інна Воронова виклала в інстаграм роботу ППО біля свого житлового комплексу. Також в скандал потрапила акторка й телеведуча Ксенія Мішина, яка теж фільмувала роботу української протиповітряної оборони. Цими справами зайнялася СБУ.