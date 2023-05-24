Співачка знову сконфузилася в інтернеті. Вона спробувала похизуватися еротичним, на її думку, фото та зібрати багато вподобайок, а натомість отримала чимало хейту, передає 24 Канал.

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Що накоїла Воронова цього разу

Блогерка з Києва сфотографувалася у напівпрозорій майці та виставила груди на передній план. Після цього виконавиця спробувала додати патріотичного вайбу.

Фото для підняття бойового духу ЗСУ!

– написала вона.

Інна Воронова сконфузилась через відверте фото / Фото 18+

Як відреагували користувачі

На жаль, не всі оцінили домашню “патріотичну” фотографію. Одні підписники вирішили просто поглузувати з посту. Інші почали критикувати й засуджувати співачку за таку поведінку. Деякі користувачі навіть нецензурно ображали Воронову та погрожували їй скаргами на акаунт. Також співачку закликали видалити світлину та припинити збирати хайп на українських захисниках.

Згодом блогерка почала відповідати на деякі коментарі під своїм постом. Інна Воронова раптом "забула" про бажання підтримати ЗСУ й пояснила, що вона у такий спосіб "стібалася" та намагалася змусити піти з її акаунту "зайвих".

До слова, Воронова є дружиною засудженого за збут кокаїну Юрія Чернецького. Одного разу блогерка спробувала оголосити збір коштів, щоб внести заставу за свого чоловіка-наркодилера, коли той перебував у СІЗО.

Чим раніше прославилася Воронова