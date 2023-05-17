Так, кияни здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української ППО та розмістили це у соцмережах. Також вони зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет.

Зверніть увагу Відео ППО в Києві, яке підхопили росіяни, виклала Інна Воронова: чим вона прославилась раніше

СБУ викрила Воронову та інших блогерів

У ніч на 16 травня блогери могли розкрити місцеположення та специфіку роботи ППО. За лічені хвилини ці відео "підхопили" телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них – інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам Росії.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

Отриману інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України,

– зауважили в СБУ.

До речі, судячи з оприлюднених фото, серед затриманих є блогерка Інна Воронова.

Затримання блогерів у Києві / фото СБУ

У підсумку у блогерів вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

Що загрожує зловмисникам

СБУ зареєструвала кримінальне провадження за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Важливо! СБУ вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

СБУ викрила блогерів: дивіться відео

Хто така Воронова