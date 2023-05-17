Так, киевляне провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской ПВО и разместили это в соцсетях. Также они зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет.

Обратите внимание Видео ПВО в Киеве, которое подхватили россияне, выложила Инна Воронова: чем она прославилась

СБУ разоблачила Воронову и других блогеров

В ночь на 16 мая блогеры могли раскрыть местоположение и специфику работы ПВО. За считанные минуты эти видео "подхватили" телеграм-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них – интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам России.

Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны.

Полученную информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных воздушных ударов по столице Украины,

– отметили в СБУ.

Кстати, судя по обнародованным фото, среди задержанных есть блогер Инна Воронова.

Задержание блогеров в Киеве / фото СБУ

Что грозит злоумышленникам

СБУ зарегистрировала уголовное производство по статье о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.