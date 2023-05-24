Певица снова сконфузилась в интернете. Она попыталась похвастаться эротическим, по ее мнению, фото и собрать много лайков, а вместо этого получила немало хейта, передает 24 Канал.
К теме Я не предательница, – Ксения Мишина попыталась извиниться за то, что показала работу ПВО в Киеве
Что натворила Воронова на этот раз
Блоггерка из Киева сфотографировалась в полупрозрачной майке и выставила грудь на передний план. После этого исполнительница попыталась добавить патриотический вайб.
Фото для поднятия боевого духа ВСУ!
– написала она.
Инна Воронова сконфузилась из-за откровенного фото / Фото 18+
Как отреагировали пользователи
К сожалению, не все оценили домашнюю патриотическую фотографию. Одни подписчики решили просто посмеяться с поста. Остальные начали критиковать и осуждать певицу за такое поведение. Некоторые пользователи даже нецензурно оскорбляли Воронову и угрожали ей жалобами на аккаунт. Также певицу призвали удалить фотоснимок и прекратить собирать хайп на украинских защитниках.
Впоследствии блогерка начала отвечать на некоторые комментарии под своим постом. Инна Воронова вдруг "забыла" о желании поддержать ВСУ и объяснила, что она таким образом "стебалась" и пыталась заставить уйти с ее аккаунта "лишних".
Чем раньше прославилась Воронова
- В ночь на 16 мая в то время, когда ВСУ защищали столицу от массовых ракетных обстрелов со стороны оккупантов, эта блоггерка сняла и выложила в интернете работу ПВО. Ее видео начали распространять вражеские телеграмм-каналы.
- Впоследствии в гости к Вороновой пришли сотрудники СБУ. Они провели в ее квартире обыски. Также украинские спецслужбы разоблачили еще 5 киевлян.
- После этого исполнительница записала новое видео. На нем она извинилась, назвала свой поступок необдуманным и заверила, что любит Украину.