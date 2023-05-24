Певица снова сконфузилась в интернете. Она попыталась похвастаться эротическим, по ее мнению, фото и собрать много лайков, а вместо этого получила немало хейта, передает 24 Канал.

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Что натворила Воронова на этот раз

Блоггерка из Киева сфотографировалась в полупрозрачной майке и выставила грудь на передний план. После этого исполнительница попыталась добавить патриотический вайб.

Фото для поднятия боевого духа ВСУ!

– написала она.

Инна Воронова сконфузилась из-за откровенного фото / Фото 18+

Как отреагировали пользователи

К сожалению, не все оценили домашнюю патриотическую фотографию. Одни подписчики решили просто посмеяться с поста. Остальные начали критиковать и осуждать певицу за такое поведение. Некоторые пользователи даже нецензурно оскорбляли Воронову и угрожали ей жалобами на аккаунт. Также певицу призвали удалить фотоснимок и прекратить собирать хайп на украинских защитниках.

Впоследствии блогерка начала отвечать на некоторые комментарии под своим постом. Инна Воронова вдруг "забыла" о желании поддержать ВСУ и объяснила, что она таким образом "стебалась" и пыталась заставить уйти с ее аккаунта "лишних".

К слову, Воронова является женой осужденного за сбыт кокаина Юрия Чернецкого Однажды блогерша попыталась объявить сбор средств, чтобы внести залог за своего мужа-наркодилера, когда он находился в СИЗО.

Чем раньше прославилась Воронова