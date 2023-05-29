Лопаты в руки или мести улицы, – майор запаса жестко о наказании за съемку работы ПВО
На днях разгорелся ряд скандалов после того, как несколько украинских блоггеров выложили в сеть видео работы украинской ПВО. Этот вопрос на контроль взяла СБУ, а в Офисе Президента четко объяснили, какую опасность это несет.
Наказывать таких людей нужно по западному образцу – трудотерапией и общественным работами. Это мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман.
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Ракета ПВО, сбивающая вражеский воздушный объект, оставляет после себя шлейф дыма, а если часть города попала на видео, можно четко вычислить, откуда была запущена ракета, пояснил военный аналитик. Это открывает местонахождение украинских средств ПВО врагу и подвергает серьезной опасности охрану украинского неба.
Наказание работой
Гетьман убежден, что наказывать тюрьмой или небольшим штрафом таких горе-блоггеров неэффективно. Он вспомнил историю, когда всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл бросила в человека мобильный телефон и за это ей присудили выполнение общественных работ. Так звезда обложек была вынуждена мыть туалеты.
Этим людям, во-первых, заблокировать соцсети по меньшей мере на 15 суток и на этот же срок дать им лопать в руки и пусть они копают, окопы роют и т.д. Трудотерапия – это было бы очень эффективно. Если состояние здоровья не позволяет – дать в руки нож и картошку – пусть чистят в воинской части, дать метлу – пусть улицы подметают,
– эмоционально прокомментировал военный аналитик.
Он предложил ОПУ задуматься над таким наказанием всерьез и ввести его в действие. В следующий раз этим блоггерам точно не захочется выкладывать видео или фото с работой противовоздушной обороны, и вряд ли они это смогут из-за мозолей на руках.
Гетьман четко объяснил, почему нельзя снимать работу ПВО: смотреть видео
В сети до сих пор появляются моменты работы ПВО
- В Офисе Президента в очередной раз обратились к блогерам и чиновникам и подчеркнули о запрете публикации фотографий и видео с места падения ракет, перечня топонимов и т.д.
- Несмотря на запреты и наказания, 29 мая снова двое молодых людей сняли работу ПВО. Через несколько часов их нашли правоохранители. С ними провели объяснительную беседу в Святошинском управлении полиции, а затем передали сотрудникам СБУ для выяснения обстоятельств.
- Напомним, что громкими инцидентами стали съемки работы ПВО известными блоггерами и артистами. Так блоггер Инна Воронова изложила в инстаграмме работу ПВО возле жилищного комплекса. Также в скандал попала актриса и телеведущая Ксения Мишина, которая тоже снимала работу украинской противовоздушной обороны. Этими делами занялась СБУ.