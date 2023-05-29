Радник глави ОП Михайло Подоляк нагадав чиновникам та блогерам, що в Україні заборонено публікувати інформації про роботу ППО та наслідки атак Росії. Порушників чекає відповідальність.

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Подоляк наголосив, що повітряна тривога – це підвищений рівень небезпеки для українців, а інформацію про ППО та наслідки "прильотів" можуть використовувати окупанти.

Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об’єктів атаки та інше,

– підкреслив радник голови ОП.

Він додав, що кожен українець може збирати та поширювати інформацію, якщо вона не несе загрози національній безпеці та обороні. Проте за розповсюдження важливих даних потрібно буде нести відповідальність.

"Розповсюдження критичної інформації вже схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади - на зловживання інформацією, до якої у них є доступ ex officio. Зрозуміло, що це підвищує активність та цитування. Але ж точно чужі життя не повинні бути платою за підвищені індекси цитування", – заявив Подоляк.

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