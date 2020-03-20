5 месяцев покера ради 2 миллионов долларов. Самый длинный хедз-ап в истории

1949 год. Лас-Вегас. Казино "Подкова". Известный тогда игрок в покер Бенни Бинион организовывет невероятное пари. По его условиям, игроки должны были играть в покер до тех пор, пока один из них не проигрывает ВСЕ свои деньги.

Пари было публичным и принять участие в нем мог любой, готов сделать вступительный взнос в 10 тысяч долларов (с учетом инфляции, по сегодняшним меркам это примерно 140 тысяч долларов).

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Первым на приглашенин отозвался Ник "Грек" Дандолос, которого тогда называли ни много ни мало "Королем игроков". Так его окрестили из-за невероятной любви к самому процессу игры. Он, не задумываясь, по несколько часов проигрывал и выигрывал астрономические по тем временам суммы.



Ник "Грек" Дандолос (в центре)

Соперником Ника стал Джонни Мосс – еще одна легенда покера. Если верить историям о нем, то когда Мосс приезжал в город играть в покерном турнире, все остальные игроки как можно быстрее выезжали из города, чтобы не пересечься с Джонни за столом.

Вклиниться в дуэль этих двух не рискнул больше никто. Впрочем, все более или менее заметные игроки съехались в казино "Подкова", чтобы понаблюдать за поединком и, конечно, сделать на него свои ставки.

Ник и Джонни с каждым днем ​​разгонялись все сильнее. Игроки по очереди поднимали ставки до заоблачных размеров, не забывая при этом демонстрировать свое мастерство. В одной из раздач Грек выиграл банк в полмиллиона долларов, даже не посмотрев в свои карты.



Джонни Мосс (слева)

Игра длилась 5 месяцев с перерывами только на сон, а закончилась победой Джонни Мосса. Он выиграл у соперника более 2 миллионов долларов (около 30 миллионов по современным меркам). Во время последней раздачи Ник Грек улыбнулся и сказал: "Что же, мистер Мосс, думаю, мне пора Вас отпустить!".

Эта фраза стала легендарной в мире покера и еще больше прославила Ника. Ну, а Джонни Мосс после этой игры стал неофициально лучшим покерным игроком своего времени. Впоследствии он только подтвердил этот титул, выиграв два первых в истории Main Event WSOP (1970, 1971) и всего 9 браслетов WSOP с 1970 до 1988 года.

И Джонни Мосс, и Ник Грек в итоге одними из первых попали в Зал славы покера.