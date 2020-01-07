Трэш-ток покерных миллионеров: скандальный Люк Шварц принял вызов Фила Гальфонда

Звезда игры Фил Гальфонд получил последнего оппонента в собственном паре. Одиозный Люк Шварц принял вызов, но выдвинул свои условия.

Напомним, осенью Гальфонд бросил вызов игрокам по высоким лимитам. Суть такова: играть против него хедз-ап в 50 тысяч рук и остаться в плюсе.

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С теми или иными поправками в регламенте на игру согласились такие известные покеристы как Даниэль Кейтс и Билл Перкинс. А также онлайн-игроки с ником "VeniVidi1993" и "Actionfreak". Последним соперником Фила стал британец Люк Шварц. Он, в уже фирменной несколько хамской манере, принял вызов. Шварц в твиттере написал:

Почему Фил Гальфонд продвигает эти глупые челленджи? Никого не интересует, способен ли ты победить в онлайне "venividi", играя эту глупую омаху. Предлагаю биться в микс-игре с любым лимитом на твой выбор. Я против тебя, на моих условиях.

Ответа американца, отметим, гораздо более корректного, долго ждать не пришлось:

Привет, Люк! С новым годом. Спасибо, что интересуешься Galfond Challenge! Какая замечательная идея! Мы можем сыграть в 8-game на ставках 1 $ K/2 $ K, но мне неудобно принимать ставки от тебя, поэтому предлагаю 1.1К:1 Поединок в 15 тысяч раздач.



Фил Гальфонд. Фото: pokernews

Отметим, Шварц обладает очень противоречивой репутацией в мире покера. Люк не лезет за словом в карман и часто позволяет себе крепкие словечки в сторону соперников. Прямо за покерным столом, во время игры или и глаза — в интервью изданию. В частности, он обвинял Дугласа Полка в том, что тот махлюет во время игры в интернете (мол, вместо него на самом деле играет кто-то другой). Тогда Шварца поддержал даже Даниэль Негреану.