Росіяни прориваються у Покровську та готуються до масштабних атак на іншому напрямку, – ISW

Запеклі бої точаться на Донеччині та Харківщині. Ворог посилює тиск на українських оборонців у районі Покровська.

Інститут вивчення війни проаналізував бойові дії на фронті. За даними аналітиків, російські війська нещодавно мали успіхи 4 напрямках, а українські – на трьох. Окрему увагу аналітики приділили розвитку подій у районі Покровська, передає 24 Канал.

Дивіться також "Ситуація надкритична, ворог займає оборону": що відбувається у Покровську та навколо міста

Де просунулися окупанти?

Загарбники просунулися на півночі Харківської області, а саме в південній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова). На це вказують геолоковані кадри за 2 листопада.

Речник Об'єднаного угруповання військ ЗСУ полковник Віктор Трегубов 3 листопада повідомив, що російські війська продовжують спроби проникнути у Вовчанськ із півночі, але зимові погодні умови ускладнять такі диверсійно-штурмові дії.

Знімки за 3 листопада показують, що противник просунувся у східній частині Васюківки (на південний захід від Сіверська).

Заступник командира українського батальйону, який діє на Сіверському напрямку, 3 листопада розповів, що Росія накопичує сили в цьому районі й, ймовірно, здійснить масштабні механізовані атаки після замерзання ґрунту взимку.

Геолоковані кадри за 2 листопада, показують, що російські війська також просунулися на південний захід від Плешчіївки (на південний схід від Костянтинівки).

Де мали успіх ЗСУ?

Українські сили нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, а саме вздовж траси Р-79 Куп'янськ – Чугуїв у північній частині Куп'янська. Про це свідчать геолоковані кадри за 2 листопада.

Віктор Трегубов повідомив, що бої тривають у північному районі Куп'янська. За його словами, як російські, так і українські війська в цьому районі стикаються з логістичними проблемами.

Один із російських блогерів стверджував, що в Радьківці (на північ від Куп'янська) ані росіяни, ані українці постійно не перебувають, а в Соболівці й Мировому (обидва – на захід від Куп'янська) російські війська не діють. Той же блогер заявив, що росіяни контролюють близько 70% Кіндрашівки (на північ від Радьківки), а решта поселення є спірною "сірою зоною".

Українські війська поступово звільняють території біля Добропілля, які раніше займали росіяни. 2 листопада російський блогер заявив, що українці звільнили Нове Шахове (на схід від Добропілля) і що російські війська утримують позиції не далі, ніж південніше Кучерового Яру (на північний схід від Добропілля).

Останні повідомлення свідчать про бої й українські контратаки біля Маяка та Заповідного (на південний схід від Добропілля), але не згадують бої на північний схід чи схід від Добропілля, що свідчить: ті райони вже не є спірними.

Яка обстановка на фронті / Карти ISW

Яка ситуація у районі Покровська?

Російські війська просуваються на Покровському напрямку і, схоже, почуваються все впевненіше в самому місті. Геолоковані кадри за 3 листопада показують, що:

підрозділи 5-ї мотострілецької бригади нещодавно просунулися в південній частині Мирнограда (на схід від Покровська);

росіяни також просунулися у східну частину Родинського (на північ від Покровська).

Українські сили тим часом продовжують оборону та контратаки в районі Покровська. Кадри, опубліковані 3 листопада, свідчать, що українські війська просунулися у східному Родинському, де раніше російські джерела заявляли про свою присутність.

Зверніть увагу! Українські контратаки у районі Добропілля сповільнили дії 51-ї армії щодо захоплення Мирнограда й оточення Покровська з півночі та північного сходу. На відміну від попередніх російських спроб оточення, цього разу українські війська ведуть контратаку на іншій, допоміжній ділянці фронту, щоб створити тиск на один із флангів російського наступу.

Бої під Покровськом / Карти ISW