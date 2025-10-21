Дещо покращилась, але є нюанс: оглядач проаналізував ситуація біля Покровська та Куп'янська

Росіянам вже вдалось зайти в Куп'янськ та Покровськ, що погіршує становище українських військ там. Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Куп'янську спостерігається покращення обстановки.

Тут мовиться, що Сили оборони ще мають можливості відбити ворога. Про це в етері 24 каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, зауваживши, що для цього потрібна одна важлива річ.

Дивіться також Окупанти проводять механізовані штурми на Півдні, але втрачають багато техніки, – DeepState

Якою є ситуація біля Покровська і Куп'янська?

Військовий оглядач зазначив, що росіяни на Куп'янському напрямку перебувають і в центрі міста і на його околицях. Раніше Україна недооцінювала загрозу, коли окупанти підійшли до Куп'янська з півночі.

Наша країна ж не мала там піхотного ресурсу, ворога відбивають саме дрони. Крім того, ворог зараз активно переодягається у цивільний одяг, щоб злитись з місцевими мешканцями. Це ще раз підкреслює проблему з евакуацією.

Сам факт потрапляння до Куп'янська – це вже критична історія. Однак президент має рацію – ситуація покращилась з огляду на те, що є спроби відрізати логістичні шляхи ворога та ізолювати його сили в місті,

– сказав він.

Схожа ситуація, за словами Пехньо, є і в Покровську. Ворог теж вже заходить у місто. Для того, щоб втримати ці два міста, потрібно посилити українську армію резервами.

Куп'янськ та Покровськ: дивіться на карті

Що ще відомо про Куп'янський та Покровський напрямки?