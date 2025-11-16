Боєць ЗСУ розповів, як змінились бої за Покровськ із настанням пізньої осені

Покровський напрямок зараз є одним з найгарячіших на фронті. Російські окупанти сконцентрували тут величезну кількість ресурсів.

Про це 24 Каналу розповів командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр Любомир Заїка, зауваживши, що зараз основна ціль ворога – захопити Донецьку області. Поки що вони повністю зосереджені на Покровську. Бійці кожного дня відбивають колосальну кількість штурмів.

До теми Посилилися атаки на Гуляйпільському напрямку: карта фронту на 16 листопада

Що відомо про бої на Покровському напрямку?

Як наголосив військовий, окупанти досі намагаються просуватися невеликими групами. З настанням пізньої осені вони часто користаються туманом і дощем, щоб непомітно пролізти вперед і десь закріпитися. Коли вже накопичать сили, то продовжують атакувати.

Такі дії ворога не є несподіванкою. Повномасштабна війна триває вже не перший рік, тому військові знають, як цьому протидіяти.

Будь-який досвідчений командир моніторить погоду, вивчає ворога, адаптується та вживає заходів. Є елементи активної оборони, мінування ділянок. Наприклад, якщо ми знаємо, що наступного дня буде сильний туман та злива, то розуміємо, що ворог явно захоче це використати. Ми вживаємо певних заходів,

– зазначив військовий.

Приєднуйтеся до збору на потреби батальйон 11:11 152 окремої єгерської бригади. За словами військового, у будь-якому підрозділі безпілотних систем є потреба в дронах, автомобілях та людях. Якщо хоча б один елемент вилітає з цього "ланцюжка", то починаються проблеми.

Погода зараз ненайкраща. Хлопці їздять по болоту. Зупинятися не можна. Якщо автомобіль застряг, то доводить спішуватися та швидко покидати це місце. Адже ворог, як і ми, не дає можливості залишити транспорт. Тому не секрет, що автомобілі – розхідник на фронті. Дрони – головний інструмент. Людей ми бережемо,

– наголосив військовий.

Зверніть увагу! У листопада в соцмережах поширили відео, як росіяни їдуть в Покровськ, користуючись туманом. Згодом, як повідомляли військові, колону вдалося частково знищити.

Ситуація в Покровську: коротко