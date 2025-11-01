Укр Рус
У Росії заявили про "знищення десанту ГУР під Покровськом": у розвідці відреагували
1 листопада, 17:21
У Росії заявили про "знищення десанту ГУР під Покровськом": у розвідці відреагували

Дарія Черниш
Основні тези
  • Російське командування заявило про знищення українського десанту в Покровську, але українська розвідка цю інформацію спростувала.
  • ГУР запевнило, що операція в Покровську продовжується, назвавши російські заяви пропагандою.

Російське командування оголосило про нібито "знищення українського десанту в Покровську на Донеччині". В українській розвідці інформацію спростували.

Крім того, в ГУР запевнили, що операція у місті продовжується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як відреагувало ГУР на заяви Росії?

Спецпризначенці Головного управління розвідки діють у Покровську. Російське міноборони стверджувало, що там штурмові підрозділи нібито "продовжують знищувати оточені українські сили в районі залізничного вокзалу".

Джерела в українській розвідці в коментарі Суспільному наголосили, що інформація російського військового керівництва не відповідає дійсності. За їхніми словами, стабілізаційні заходи "у визначеному районі" Покровська тривають під керівництвом очільника Управління Кирила Буданова.

У ГУР назвали заяви росіян черговою пропагандою та відзначили, що це схоже на попередні вигадані повідомлення керівника російського генштабу Валерія Герасимова про нібито оточення та захоплення міста.

Яка ситуація на Донеччині?