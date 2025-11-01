У Росії заявили про "знищення десанту ГУР під Покровськом": у розвідці відреагували
- Російське командування заявило про знищення українського десанту в Покровську, але українська розвідка цю інформацію спростувала.
- ГУР запевнило, що операція в Покровську продовжується, назвавши російські заяви пропагандою.
Російське командування оголосило про нібито "знищення українського десанту в Покровську на Донеччині". В українській розвідці інформацію спростували.
Крім того, в ГУР запевнили, що операція у місті продовжується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Як відреагувало ГУР на заяви Росії?
Спецпризначенці Головного управління розвідки діють у Покровську. Російське міноборони стверджувало, що там штурмові підрозділи нібито "продовжують знищувати оточені українські сили в районі залізничного вокзалу".
Джерела в українській розвідці в коментарі Суспільному наголосили, що інформація російського військового керівництва не відповідає дійсності. За їхніми словами, стабілізаційні заходи "у визначеному районі" Покровська тривають під керівництвом очільника Управління Кирила Буданова.
У ГУР назвали заяви росіян черговою пропагандою та відзначили, що це схоже на попередні вигадані повідомлення керівника російського генштабу Валерія Герасимова про нібито оточення та захоплення міста.
Яка ситуація на Донеччині?
ЗМІ повідомили 31 жовтня, що Україна проводить контрнаступальні дії біля Покровська, де продовжуються інтенсивні бої. Українська розвідка провела десантну операцію для відновлення логістики. До неї залучили кілька гелікоптерів.
Військовий Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу заявив, що командування Росії поставило своїм військам завдання окупувати всю Донецьку область.
За даними ISW, українські оборонці несуттєво просунулись під час контратак біля Покровська. Російські загарбники в цей час продовжили заходити в межі самого Покровська та на схід від Мирнограда.