У ЗСУ пояснили, що відбувається в Покровську та які частини міста утримує Україна
- У Покровську тривають пошуково-штурмові дії з залученням різних військових частин України, утримуючи північні рубежі та позиції південніше від залізниці.
- Ворог намагається обійти місто через неможливість прорвати оборону, але всі ворожі групи були знищені, а логістичні шляхи ворога перерізані.
На Покровському напрямку ворог зосередив найбільшу кількість своїх військ. Зберігається висока активність російської армії, протистояти якій допомагає взаємодія та злагодженість дій підрозділів ЗСУ.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також ЗСУ провели ротацію та евакуацію: що нині відбувається в Покровську та Мирнограді
Що в Генштабі кажуть про ситуацію в Покровську?
Зараз у Покровську тривають пошуково-штурмові дії з залученням військових частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, штурмових полків та інших частин Сил оборони України.
Протягом кількох днів окупанти намагалися просунутися в центр міста за допомогою туману, проте їх ліквідовують у міській забудові.
Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації,
– заявили військові.
Ворог намагається обійти місто через неможливість протиснути оборону Покровська. Росіяни спробували малими групами вийти до населеного пункту Гришине, що на північному заході від Покровська. Втім, усі ворожі групи були знищені.
Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська. А в районі Мирнограда ворог продовжує спроби наступати малими штурмовими групами, намагаючися просочитися в місто. На Покровському напрямку ворог і надалі концентрує основні зусилля, але натомість зазнає і найбільших втрат і вже змушений залучити оперативний резерв.
Для підрозділів ЗСУ організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення всім необхідним.
Останні новини про бої за Покровськ: що відомо?
Президент України розповів, що 150 тисяч російських військових щоденно штурмують Покровський напрямок. За його словами, українські військові захищають позиції на межі між Дніпровщиною і Донеччиною, на Харківщині та Запоріжжі, щоб стабілізувати ситуацію.
Військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що у Покровську тривають стрілкові бої черезсмужжя, коли кожна зі сторін намагається зайти та зайняти кращу позицію. А далі під час зіткнення українські захисники й противник вступають безпосередньо у вогневе зіткнення.
На думку Світана, важливо утримувати Покровський рубіж у сірій зоні, у зоні боїв. Головне, як зауважив військовий експерт, щоб українські сили залишалися на висотах у Покровську, Добропіллі, в районі шахти "Червоноармійська-Західна".