У ЗСУ пояснили, що відбувається в Покровську та які частини міста утримує Україна

На Покровському напрямку ворог зосередив найбільшу кількість своїх військ. Зберігається висока активність російської армії, протистояти якій допомагає взаємодія та злагодженість дій підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що в Генштабі кажуть про ситуацію в Покровську?

Зараз у Покровську тривають пошуково-штурмові дії з залученням військових частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, штурмових полків та інших частин Сил оборони України.

Протягом кількох днів окупанти намагалися просунутися в центр міста за допомогою туману, проте їх ліквідовують у міській забудові.

Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації,

– заявили військові.

Ворог намагається обійти місто через неможливість протиснути оборону Покровська. Росіяни спробували малими групами вийти до населеного пункту Гришине, що на північному заході від Покровська. Втім, усі ворожі групи були знищені.

Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська. А в районі Мирнограда ворог продовжує спроби наступати малими штурмовими групами, намагаючися просочитися в місто. На Покровському напрямку ворог і надалі концентрує основні зусилля, але натомість зазнає і найбільших втрат і вже змушений залучити оперативний резерв.

Для підрозділів ЗСУ організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення всім необхідним.

Останні новини про бої за Покровськ: що відомо?