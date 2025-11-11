Намагаються проникати в місто: військові назвали кількість росіян у Покровську

Останнім часом ворог активізував зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Зараз у місті перебуває понад 300 російських окупантів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Скільки окупантів зараз у Покровську?

Українські воїни наголосили, що ворог активізував зусилля з проникнення у Покровськ на легкій техніці через південні околиці. Для цього окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман. Це знижує можливості для повітряної розвідки захисників та ураження на відкритій місцевості.

Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною – вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію,

– пояснили бійці.

Своєю чергою, Сили оборони продовжують виявляти та знищувати ворожі групи у міській забудові навіть в умовах низької видимості.

З початку листопада ЗСУ ліквідували у Покровську 162 росіянина, ще 39 – поранено. До зачистки міста продовжують залучати різні ланки Сил оборони – БпС, штурмові та десантно-штурмові підрозділи, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші.

Що відомо про бої за Покровськ?