Окупанти намагаються просунутись в північну частину Покровська, прикриваючись туманом, – УВ Схід

Росіяни не залишають надій прорвати українську оборону на сході України. Протягом минулої доби захисники відбили 68 штурмів, з яких 43 – на Покровському напрямку.

Окупанти намагаються скористатись густим туманом, щоб просунутись у північну частину Покровська. Про це пише 24 Канал із посиланням на угруповання військ "Схід".

Яка ситуація на Покровському напрямку 9 грудня?

У командуванні УВ "Схід" повідомили про активізацію штурмових дій у Покровську. Наразі у місті тривають інтенсивні бої та зачистка диверсійно-штурмових груп. Українські захисники стримують атаки противника та намагаються перешкоджати його спробам закріпитись у місті.

За останню добу підрозділи Сил оборони УВ "Схід" зупинили 68 штурмів, зокрема 43 – на Покровському напрямку. Ворог намагався прорватись у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Попередньо, у цих боях українські військові знешкодили 84 окупанти, з них 48 — безповоротно.

У зоні відповідальності УВ "Схід" російська армія продовжує зазнавати найбільших втрат. Лише за минулу добу захисники ліквідували 324 окупантів. Також знищено 1 193 ворожих дронів різних типів та 47 одиниць озброєння й техніки.

За інформацією ЗСУ, Сили оборони працюють не лише по піхоті противника, а й цілеспрямовано нищать операторів російських БпЛА. За добу українці уразили 28 розрахунків БпАК – це суттєво знижує інтенсивність дронових атак ворога.

Що відомо про сусідній Мирноград?

Особливо складною ситуація залишається в районі Мирнограда. Росіяни активно застосовують по місту КАБи та продовжують проводити штурми, намагаючись вийти на південно-східні околиці міста. Водночас українські військові стійко тримають оборону, знищуючи штурмові групи противника усією доступною зброєю вогневого ураження.

Сили оборони організовують додаткові маршрути логістичного забезпечення в напрямку Покровська та Мирнограда, щоб гарантувати підвезення боєприпасів, техніки, провізії та вчасну евакуацію поранених.

Чи є у росіян успіхи на Покровському напрямку?