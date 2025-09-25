Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Однак звідти вже є певні позитивні звістки.

Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки Першого окремого штурмового полку імені Героя України "Да Вінчі" з позивним "Хром". За його словами, підрозділи Сил оборони України змогли дещо стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Противника відсунули від Добропілля.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Як наголосив військовий, значні сили ворога нараз відрізані від основних сил в напрямку Добропілля. Вони фактично залишилися без логістики. Це можна побачити по тамтешніх полонених.

Багато російських військових здаються в полон з безвиході. Ми брали полонених, які по 10 днів нічого не їли. Вони добровільно йдуть в полон, розуміючи безперспективність становища,

– зазначив "Хром".

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту бойових дій

При цьому ворог не полишає намірів просуватися на цій ділянці фронту. Вони регулярно закидають сюди додаткові підрозділи. Саме тому ситуація залишається складною. Утім, українські підрозділи здійснюють контрнаступальні дії.

Ми йдемо вперед та намагаємося заблокувати шляхи просування противника на визначені ним рубежі. Поки що ситуація складається на нашу користь,

– підкреслив військовий.

Ситуація на фронті: коротко