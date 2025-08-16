Покровський напрямок залишається найгарячішим на фронті. Сили оборони мають там певні успіхи.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький. За його словами, окупанти інтенсивно атакують на Покровському напрямку.

Як наголосив офіцер, Сили оборони України підсилилися деякими підрозділами на цій ділянці фронту. Там вже є певні успіхи. Але деталі зараз краще не розкривати. Триває активна робота.

Ворог намагався на тлі перемовин максимально розвинути успіх. Просто вщент їх "крошили". Це буде продовжуватися. На багатьох ділянках Покровського напрямку є успіхи з боку Сил оборони України,

– зазначив Цехоцький.

Окупанти продовжують лізти невеликими групами та намагаються закріпитися. Також активно працює ворожа артилерія.

Додамо, підрозділ пана Цехоцького оголосив збір на дрони на оптоволокні. Військові самі закуповують деталі та збирають безпілотники. Вони є надзвичайно ефективними.

Не буду казати, на яку відстань літають. Але це десятки кілометрів. Ці дрони добре себе проявили. Цілодобово йде налаштування та комплектація. Чим більше буде таких дронів – тим менше буде ворога,

– підкреслив військовий.

Приєднатися до збору можете за посиланням https://send.monobank.ua/jar/6sdTqMfXmS або QR-кодом.