Поліція через 8 років знайшла підозрюваного у вбивстві мера Сімеїза
Джерело:Поліція Львівської області
У Криму ще у 2013 році невідомий розстріляв автомобіль, у якому їхав мер Сімеїза. Лише через 8 років розшуку підозрюваного у злочині затримали у Львові. Тепер суд обиратиме йому запобіжний захід.
Ще у 2013 році правоохоронці знайшли автівку зловмисника спаленою. Машину він викрав напередодні. Також виявили зброю.
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Підозрюваний переховувався протягом 8 років
Підозрюваним у справі виявився житель Львова, який покинув територію України. Його оголосили у розшук, проте протягом багатьох років йому вдавалось успішно переховуватись.
Лише кілька днів тому оперативники отримали інформацію, що розшукуваний приїхав на Львівщину. 21 вересня його вже затримали поліцейські. У підозрюваного виявили арсенал – зброю та набої, а також підроблені документи та "чорнові" записи.
Правоохоронці перевіряють, чи причетний фігурант до інших злочинів
Отож правоохоронці відкрили ще одне провадження – за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Наразі поліція перевіряє, чи чоловік не причетний і до інших злочинів. Запобіжний захід львів'янину обиратиме суд.
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Що відомо про вбивство мера Сімеїза
- Кирила Костенка убили у 2013 році.
- Його розстріляли у машині неподалік від селищної ради.
- У мера залишилась дружина та діти.
- Мотивом вбивства називали професійну діяльність Костенка.
- Попри оголошення плану перехоплення, убивці вдалось утекти.
- За попередньою версією, злочинець спалив автомобіль та зник на велосипеді.