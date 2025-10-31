Поліція затримала чоловіка, причетного до вибуху на Укрпошті

Ввечері 30 жовтня у Києві у сортувальному центрі Укрпошти під час огляду посилки стався вибух. Поліцейські затримали чоловіка, причетного до вибуху.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції.

Що відомо про чоловіка, причетного до вибуху на Укрпошті?

За даними поліції, 40-річний житель Тернополя хотів відправити боєприпаси у якості сувеніру.

Відтак вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду. Розпочато кримінальне провадження,

– повідомили правоохоронці.

Важливо! Поліція нагадує: боєприпаси, зброя, вибухові речовини та їхні частини – не сувенір і не іграшка! Їхнє зберігання, передача чи пересилання є небезпечним для життя та несе за собою кримінальну відповідальність.

Працівники поліції розповіли, що під час огляду місця події виявили рештки снаряду. Було встановлено відправника посилки – 40-річного мешканця Тернополя. Поліція спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.

Правоохоронці Києва та Тернополя затримали чоловіка за місцем проживання. Вони провели обшук в його квартирі та вилучили ще десяток боєприпасів.

"Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення", – додали в поліції.

Слідчі розпочали за фактом кримінальне провадження за частиною 1 статтею 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Вибух на Укрпошті: деталі про інцидент