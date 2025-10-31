Поліція затримала чоловіка, причетного до вибуху на Укрпошті
- Поліцейські затримали чоловіка, причетного до вибуху на Укрпошті у Солом'янському районі Києва.
- За даними поліції, житель Тернополя хотів відправити боєприпаси у якості сувеніру.
Ввечері 30 жовтня у Києві у сортувальному центрі Укрпошти під час огляду посилки стався вибух. Поліцейські затримали чоловіка, причетного до вибуху.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції.
Що відомо про чоловіка, причетного до вибуху на Укрпошті?
За даними поліції, 40-річний житель Тернополя хотів відправити боєприпаси у якості сувеніру.
Відтак вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду. Розпочато кримінальне провадження,
– повідомили правоохоронці.
Важливо! Поліція нагадує: боєприпаси, зброя, вибухові речовини та їхні частини – не сувенір і не іграшка! Їхнє зберігання, передача чи пересилання є небезпечним для життя та несе за собою кримінальну відповідальність.
Працівники поліції розповіли, що під час огляду місця події виявили рештки снаряду. Було встановлено відправника посилки – 40-річного мешканця Тернополя. Поліція спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.
Правоохоронці Києва та Тернополя затримали чоловіка за місцем проживання. Вони провели обшук в його квартирі та вилучили ще десяток боєприпасів.
"Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення", – додали в поліції.
Слідчі розпочали за фактом кримінальне провадження за частиною 1 статтею 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.
Вибух на Укрпошті: деталі про інцидент
Ввечері 30 жовтня у Солом’янському районі Києва у сортувальному центрі Укрпошти під час огляду посилки стався вибух.
Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей.
На жаль, постраждали 5 людей – працівники відділення пошти та фахівці митної служби.