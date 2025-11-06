Київський правохоронець зник з величезнею сумою арештованих грошей: його затримали

Поліція Києва заявила про зникнення начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського. Правоохоронець не вийшов на роботу та не виходив на зв'язок, після чого його подали в розшук.

Про зникнення начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського повідомили у поліції Києва вдень 6 листопада, пише 24 Канал.

Що відомо про зникнення Рибянського?

Після того, як правоохоронець не вийшов на роботу та не брав слухавки, Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції розпочав його розшук.

Відомо, що Рибянський був матеріально відповідальним та мав доступ до конфіскованого майна. Під час перевірки з'ясувалось, що частина арештованих коштів зникла. У зв'язку із цим поліція відкрила справу за частиною 1 статтею 115 про умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий", а також за частиною 3 статтею 365 Кримінального Кодексу України – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

За інформацією видання "Дзеркало тижня", правоохоронець прихопив із собою 330 тисяч доларів, 35 тисяч євро та понад 600 тисяч гривень.

Наразі поліція повідомила про затримання Юрія Рибянського працівниками Внутрішньої безпеки НПУ.

Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії,

– кажуть правоохоронці.

Цим розслідуванням займатиметься Державне бюро розслідувань.

