Полізли у пляшку, почали задиратися: росіяни психанули на іграх у Токіо

"Не підходь до мене! Я образилася". Начальство російської делегації на іграх в Токіо поскаржилося Міжнародному олімпійському комітету через питання чилійського журналіста Себастьяна Варела російському тенісистові Данилу Медведєву. Далі читайте російською.

Наша "ракетка" психанула, когда ее спросили, как она относится к клейму обманщиков, которые несут спортсмены России, лишенные по суду за допинг флага и гимна ("Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?")

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Вопрос задан четко по теме

Но для Медведева он оказался "подачей на вылет". Следовало ответить, что российские спортсмены ведут на играх честную борьбу. Тема была бы закрыта.

Но, нет – полезли в бутылку, стали задираться. Их обидели правдой. Оскорбили вопросом. Пусть еще Бастрыкин дело уголовное возбудит против чилийца за клеветнический вопрос.

Даниил Медведев обиделся на вопрос журналиста / Фото The Bell

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Умейте отвечать достойно

С покер фейсом. Сжать зубы, не стонать, не лезть в бутылку, не пузыриться пеной при вылете пробки. Замочить негодование в своем внутреннем сортире.