Польща розблокувала всі пункти пропуску: аграрії вже побачили перші результати
Польські протестувальники блокували кордон з Україною протягом кількох місяців й от нарешті після довгих переговорів 29 квітня поляки розблокували усі пункти пропуску. Тепер поступово відновлюється транзит української продукції у західному напрямку.
Що посприяло тому, аби поляки розблокували кордон та як розцінювати провокативні заяви польських консерваторів, сказав 24 Каналу член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
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Євросоюз пішов на поступки польським фермерам
Буквально два дні транзит української продукції збільшився на 20%. Польський напрямок не основний для України, якщо порівнювати об'єми, але важливий для постачання саме в європейські та скандинавські країни органічної продукції.
Блокаду на пунктах пропуску знято завдяки впливу Брюсселю спільно з Україною. Адже влітку відбуватимуться вибори до Європейського парламенту й можливі зміни різного характеру.
Через це краще розблокувати сьогодні й не чекати, що буде влітку,
– зазначив Соломчук.
До того ж Євросоюз пішов на поступки польським фермерам й виділив для них велику суму – додаткова дотація на 1 тонну реалізованої пшениці сягатиме від 50 до 70 євро.
Для них (поляків – 24 Канал) це шалені кошти та величезна підтримка, якої не було ніколи в історії,
– наголосив член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.
Зерно з України не шкодить польським виробникам
Водночас лідер опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що нібито українське зерно – це зло та загроза для Польщі. Це лише частина передвиборчої риторики, адже вибори продовжуються – тепер вже до Європарламенту.
Член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики пояснив, чи є реальні підґрунтя того, що транзит або експорт українського зерна шкодить польським виробникам.
Українське зерно – це точно не зло, і Польща його не купувала у великих об'ємах. Воно переважно їхало транзитами. Думаю, для поляків більше зло – це товари, які прямують з Росії через Польщу,
– відповів Соломчук.
На його думку, рано чи пізно польська сторона сама дійде до обмеження експорту з Росії, але для цього треба час. Після кількох нагадувань, навіть на рівні Президента України та уряду, поляки почали звертати увагу на цю проблему. Принаймні часткові дії у цьому напрямку вже відбуваються, головне, аби ця політика була системною.
Деблокада польського кордону: останні новини
- Протести на кордоні з Польщею розпочалися ще в листопаді 2023 року й лише у квітні поляки почали розблоковувати пункти пропуску.
- Зокрема, 22 квітня польські протестувальники припинили блокаду найбільшого пункту пропуску на кордоні з Україною "Ягодин – Дорогуськ". Там повністю відновлено рух вантажівок.
- Міністр агрополітики Микола Сольський повідомив, що хоча й поляки розблокували кордон, переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі. Сторони щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію.