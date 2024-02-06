Реакція їх зрозуміла, – Ігнат пояснив, навіщо Польща активізувала військові літаки
Польща заявила про активність військових літаків уздовж східного кордону. Попередження діятиме з 5 лютого до 5 травня 2024 року.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, що Варшава почала патрулювати кордони, аби убезпечитися від можливої загрози з боку Росії.
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Польща розуміє потенційні неприємності від Росії
Ігнат зауважив, що Варшава також має неприємних сусідів, як і Україна. Оскільки межує з Білоруссю та Калінінградською областю Росії, де країна-агресорка може тримати авіацію та "Іскандери". Саме тому попередила про активність винищувачів.Зауважте! Польща підіймала винищувачі й раніше, зокрема, під час повітряних тривог. Так, 23 січня поляки активізували авіацію на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну.
Відповідно до бойового становища у повітряному просторі польська авіація може зміститися вправо-вліво, щоб збити ракету на кордоні, якщо керівництво країни ухвалить таке рішення.
Тому реакція їх зрозуміла та очевидна: як на кордоні з нашою державою захистити свою територію від потенційного нападу ракет та дронів, так і на Півночі захисти свої кордони від можливих неприємностей,
– зауважив речник командування ПС ЗСУ.
Країни посилюють кордон з Росією: що відомо
- За кілька тижнів перший літак раннього попередження Saab 340 AEW прибуде до Польщі, він також патрулюватиме східне прикордоння. Про придбання літака країна заговорила у травні 2023 року – незабаром після того, як у польському Замості, приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща, знайшли залишки невстановленого військового об'єкта (імовірно, ракети Х-55), який потрапив туди ще в грудні 2022 року.
- Влітку 2023 року Польща та Литва почали посилювати кордон із Білоруссю після того, як туди почали переміщатися найманці ПВК "Вагнера". Також через міграційну кризу Литва та Латвія оголошували режим надзвичайної ситуації на територіях, що межують із Білоруссю.
- Держави збудували паркани на кордоні. А Латвія з 11 серпня посилила режим охорони кордону на адміністративних територіях, які межують із Росією та Білоруссю.
- Естонія з 1 лютого закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів – припинився рух транспорту автомобільним мостом, що з'єднує російський Івангород і естонську Нарву. Крім того, країна розглядає можливість замінувати кордон з Росією.
- 6 листопада 2023 року Фінляндія вперше закрила чотири пункти пропуску на кордоні з Росією через зростання кількості прохачів притулку. Закриття продовжили до 11 лютого.