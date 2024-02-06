Реакція їх зрозуміла, – Ігнат пояснив, навіщо Польща активізувала військові літаки

Польща заявила про активність військових літаків уздовж східного кордону. Попередження діятиме з 5 лютого до 5 травня 2024 року.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів 24 Каналу, що Варшава почала патрулювати кордони, аби убезпечитися від можливої загрози з боку Росії.

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Польща розуміє потенційні неприємності від Росії

Ігнат зауважив, що Варшава також має неприємних сусідів, як і Україна. Оскільки межує з Білоруссю та Калінінградською областю Росії, де країна-агресорка може тримати авіацію та "Іскандери". Саме тому попередила про активність винищувачів.

Польща підіймала винищувачі й раніше, зокрема, під час повітряних тривог. Так, 23 січня поляки активізували авіацію на тлі масованої ракетної атаки Росії на Україну.

Відповідно до бойового становища у повітряному просторі польська авіація може зміститися вправо-вліво, щоб збити ракету на кордоні, якщо керівництво країни ухвалить таке рішення.

Тому реакція їх зрозуміла та очевидна: як на кордоні з нашою державою захистити свою територію від потенційного нападу ракет та дронів, так і на Півночі захисти свої кордони від можливих неприємностей,

– зауважив речник командування ПС ЗСУ.

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