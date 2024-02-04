Попередження стосуватиметься не всієї території Польщі, а діятиме тільки вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Польські військові пояснили причину таких дій.
Дивіться також "Загрожує господарству": у Польщі посилюють контроль та перевірки на кордоні з Україною
Чому Польща запроваджує попередження через "незаплановані військові дії"
Оперативне командування родів військ польських Збройних сил повідомило, що Агентство аеронавігаційного обслуговування Польщі 2 лютого 2024 року видало навігаційне попередження (NOTAM).
Повідомлення має на меті попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію військової авіації у східному напрямку у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні,
– наголосили польські військові.
Мовить про ту територію Польщі, де країна межує з Росією та Білоруссю. Попередження діятиме з 5 лютого 2024 року по 5 травня 2024 року.
Військові розповіли, що його розробили та опублікували за погодженням з Оперативним командуванням родів військ Збройних сил Польщі.
Де діятиме попередження для польських пілотів / Фото Польське аеронавігаційне агентство
До речі, на спеціалізованому сайті Dlapilota.pl написали, що попередження підготували "на запит з боку військових".
Під час масованих атак Польща підіймає авіацію
- Щонайменше двічі у 2024 році під час останніх масованих атак польські військові підіймали в небо свою авіацію.
- Так, 23 січня 2024 року польська влада попереджала мешканців південно-східної частини Польщі про підвищення рівня шуму. Адже Варшава вирішила підняти в небо літаки для контролю над ситуацією.
- Тоді Росія масовано атакувала наші регіони, тому Польща заявила про інтенсивну діяльність дальньої авіації Москви, яка пов'язана з наміром завдати ударів по території України.
- Перед цим 13 січня Польща знову активувала протиповітряну оборону країни. Тоді Військо Польське заявило, що постійно моніторить ситуацію на території України та перебуває у постійній готовності для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.