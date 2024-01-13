В Оперативному управлінні Збройних сил Польщі повідомили, що зробили "всі необхідні процедури", коли Росія активізувала далекобійну авіацію для завдання ударів по Україні.

Дивіться також Атака 13 січня: що відомо про ракети "Кинджал", які Росія випустила по Україні

Польща підіймала авіацію під час атаки по Україні

Коли російські загарбники атакували Україну ракетами 13 січня, Польща активувала польську та союзницьку авіацію. Таким чином країна хотіла вберегти свій повітряний простір від ймовірних ракетних атак.

Тож о 07:20 в Оперативному управлінні Збройних сил Польщі опублікували таке повідомлення:

"Інформуємо, що спостерігається підвищена активність дальньої авіації Російської Федерації, що пов’язано з намірами ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Попереджаємо, що активовано польську та союзницьку авіацію, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни".

Через кілька годин військове керівництво Польщі повідомило, що літаки, які захищали повітряний простір країни, повернулися на базу, оскільки рівень загрози знизився.

Через зниження рівня загрози припинено роботу польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі та наземних системах ППО. Мобілізовані сили та засоби повернулися до стандартних дій,

– мовиться в повідомленні.

Повідомляється також, що Військо Польське постійно моніторить ситуацію на території України та перебуває у постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.